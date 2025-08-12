Topo

Ibovespa opera em alta firme com dados de inflação abaixo do esperado no Brasil e EUA

São Paulo

12/08/2025 11h53

O Índice Bovespa opera em alta firme desde a abertura dos negócios e na manhã desta terça-feira, 12, atingiu máxima de 137.846,75 pontos (+1,64%), maior pontuação intraday desde 9 de julho. Os ganhos são atribuídos essencialmente à repercussão otimista dos índices de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, que interferem nas apostas para os próximos passos das políticas monetárias dos dois países.

No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho ficou em 0,26%, abaixo de todas as estimativas, enquanto nos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) mostrou inflação anual aquém do esperado.

Para Rodrigo Moliterno, diretor de renda variável da Veedha Investimentos, o mercado reflete o reforço nas apostas de início de um ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos em setembro e, no caso do Brasil, coloca na mesa dos analistas a possibilidade de os cortes da taxa Selic começarem antes do esperado, talvez na última reunião do Copom deste ano.

"Também é importante ressaltar que o lado micro, os resultados trimestrais, vêm contribuindo para o desempenho do Ibovespa. Hoje temos as ações do banco BTG Pactual e da Sabesp se destacando por conta de balanços que surpreenderam positivamente", afirma Moliterno.

Às 11h32, o Ibovespa tinha 137.736,21 pontos, em alta de 1,56%. Sabesp PN (+9,03%) e BTG Pactual Unit (+8,82%) lideravam as altas do índice.

