Ibovespa avança mais de 1% na abertura em meio a balanços e IPCA

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta terça-feira, com investidores analisando balanços corporativos, entre eles os resultados de Natura, BTG Pactual e Localiza, bem como dados de preços ao consumidor abaixo do esperado no Brasil.

Também no radar estava a notícia sobre ligação telefônica entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da China, Xi Jinping, na qual discutiram o papel do Brics e negócios bilaterais.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 1,34%, a 137.439,84 pontos. O contrato futuro do índice que expira na quarta-feira avançava 1,25%.

(Por Paula Arend Laier)