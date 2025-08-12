Topo

IBGE adia de 29 de agosto para 16 de setembro divulgação da Pnad Contínua de julho

12/08/2025 14h00

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adiou a data de divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) referente a julho, devido a "inconsistências tecnológicas identificadas no processo de transmissão da seleção de domicílios" para os dispositivos móveis usados na coleta de campo.

A divulgação dos indicadores do mercado de trabalho apurados na Pnad Contínua para o trimestre móvel terminado em julho estava inicialmente prevista para 29 de agosto, mas acabou transferida para o dia 16 de setembro.

"Devido à necessidade de ajustes e correções de inconsistências tecnológicas identificadas no processo de transmissão da seleção de domicílios dos Sistemas de Gerenciamento de Coleta (SIGC) para os Dispositivos Móveis de Coleta (DMC) da PNAD Contínua, foi necessária a alteração do cronograma de coleta de campo do mês de julho de 2025. O fechamento do banco de coleta de julho, inicialmente programado para ocorrer na primeira semana de agosto de 2025, foi transferido para a segunda semana desse mesmo mês. Dessa forma, todas as etapas de produção realizadas após o encerramento da coleta de campo foram reprogramadas", justificou o IBGE, em comunicado.

