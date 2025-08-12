Topo

Notícias

Homem é executado a tiros em plena luz do dia na zona oeste do Rio

Homem é morto a tiros na Barra da Tijuca - Reprodução/X
Homem é morto a tiros na Barra da Tijuca Imagem: Reprodução/X
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/08/2025 19h28

Um homem foi morto a tiros dentro de um carro na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Carro em que estava André Luis Brasil Gomes foi atingido com ao menos dez tiros. O crime aconteceu à luz do dia, na tarde de hoje, na capital fluminense.

Homem foi morto próximo ao ponto em que o bicheiro Vinicius Drummond sofreu um ataque. A vítima foi encontrada já morta em um Creta Branco na Rua Carlos Oswald.

Vídeos circulam na internet mostrando o carro atingido pelos tiros. Ainda não se sabe a motivação para o crime.

O caso é investigado pela Delegacia de homicídios da Capital. A perícia técnica foi feita no local do crime, segundo a Polícia Civil, e agentes tentam identificar a autoria do crime.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Newcastle anuncia contratação do zagueiro alemão Malick Thiaw

Lula diz que EUA têm 'um pouco de ciúmes' do Brasil por participar do Brics

Homem é executado a tiros em plena luz do dia na zona oeste do Rio

Polícia investiga se empresário que matou gari usou arma da esposa delegada

Observatório do Clima alerta que COP30 pode ser a "mais excludente" devido a preços de hospedagem

EUA dribla críticas a Israel pela morte de jornalistas em Gaza

Al Jazeera esclarece que quatro dos jornalistas mortos em Gaza eram seus funcionários

Lula diz que enviou carta a Trump com convite para a COP30

Alcaraz chega a 50 vitórias do ano e vai às oitavas do Masters 1000 de Cincinnati

Fachin condena 'erosão da democracia' e defende direitos humanos

Lula diz que vai lançar pacote com crédito de R$30bi para empresas afetadas por tarifaço de Trump