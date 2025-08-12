Haddad diz esperar deflação de alimentos nos próximos meses

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que espera uma continuidade na trajetória de deflação de alimentos nos próximos meses após recuo observado no dado de julho.

Em audiência pública no Congresso Nacional, Haddad afirmou que esse movimento será possível, entre outras razões, pelo forte desempenho da safra agrícola no país neste ano.

Dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram que a inflação brasileira ficou bem abaixo do esperado em julho, com destaque para uma queda dos preços dos alimentos.

(Por Bernardo Caram)