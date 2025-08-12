Topo

Notícias

Haddad diz esperar deflação de alimentos nos próximos meses

12/08/2025 15h04

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que espera uma continuidade na trajetória de deflação de alimentos nos próximos meses após recuo observado no dado de julho.

Em audiência pública no Congresso Nacional, Haddad afirmou que esse movimento será possível, entre outras razões, pelo forte desempenho da safra agrícola no país neste ano.

Dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram que a inflação brasileira ficou bem abaixo do esperado em julho, com destaque para uma queda dos preços dos alimentos.

(Por Bernardo Caram)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Evo Morales diz que "não vai fugir" e que seguirá "batalhando" nas ruas

Bolsonaro pede ao STF para deixar prisão domiciliar e fazer exames após refluxo e soluços

Fortes chuvas levam caos a aeroporto da Cidade do México

Empresário é preso suspeito de matar gari com arma de esposa delegada em Minas Gerais

Polônia não deve permitir que Rússia crie divisão entre Varsóvia e Kiev, diz premiê

Coco Gauff avança às oitavas em Cincinnati após desistência de Yastremska

Premiê israelense diz que 'vai autorizar' habitantes de Gaza a emigrarem para o exterior

Ibaneis rebate Trump com dados de segurança em Brasília e alfineta Lula: 'Acredito no diálogo'

Auditor com 'total domínio'; como era esquema com varejistas, segundo MP-SP

Anec eleva projeção de exportação de soja para até 9,09 milhões de t em agosto

Japão impõe regras mais rígidas após morte de dois boxeadores