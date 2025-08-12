Topo

Notícias

Guerra comercial de Trump: veja prazos de tarifas e principais eventos a seguir

12/08/2025 10h23

(Reuters) - As reviravoltas nas políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agitaram os mercados financeiros globais. Processos judiciais motivados pelas tarifas e as afirmações de Trump de que buscará acordos comerciais bilaterais fazem aumentar as incertezas.

Na semana passada, Trump disse que os EUA imporiam uma tarifa de cerca de 100% sobre as importações de semicondutores, isentando as empresas que fabricam nos EUA ou que se comprometeram a fazê-lo.

Sua ordem para impor tarifas "recíprocas" de 10% a 41% sobre produtos de 69 parceiros comerciais entrou em vigor em 7 de agosto, levando os EUA a terem a mais alta taxa média de importação em um século.

Na terça-feira, EUA e China estenderam a trégua tarifária por mais 90 dias, evitando tarifas de três dígitos sobre os produtos um do outro.

Com uma série de anúncios de tarifas sobre parceiros comerciais, incluindo mudanças nas taxas anteriormente ameaçadas sobre as importações de Canadá, Índia, Taiwan e Suíça, Trump está fazendo pressão para remodelar o comércio global.

A seguir, uma linha do tempo dos principais eventos e datas que podem influenciar a política tarifária dos EUA:

29 de agosto:

De acordo com um decreto que suspende a isenção "de minimis", os pacotes com valor igual ou inferior a US$800 enviados para os EUA fora da rede postal internacional estarão sujeitos a "todas as tarifas aplicáveis" a partir dessa data.

29 de setembro:

As farmacêuticas têm até esta data para assumir compromissos vinculantes sobre a redução dos preços de seus medicamentos nos EUA, para alinhar os preços com os de outros países.

10 de novembro:

A extensão de uma trégua tarifária entre EUA e China até o início de novembro abre espaço crucial para o aumento sazonal de importações no outono do hemisfério norte, rumo às festas de fim de ano.

(Reportagem de Aatreyee Dasgupta, Sameer Manekar e Abhinav Parmar em Bengaluru)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

'Boa noite, Cinderela': ingleses são dopados e roubados no Rio; prejuízo chega a R$ 15 mil

Conheça Snoopy, o cão que alegra o dia a dia de pacientes com câncer em hospital de Paris

Nove soldados mortos em ataque no Paquistão

Bolívia em crise comparece às urnas para guinada à direita após 20 anos

Ipsos/Ipec: 75% dos brasileiros veem 'tarifaço' como decisão de natureza política

Incêndios florestais na Europa atingem pontos turísticos e florestas

Trump acusará governo Lula e Moraes de violar direitos humanos, diz jornal

Evergrande anuncia que vai sair da Bolsa de Hong Kong

Rússia faz avanço repentino na Ucrânia antes de reunião Trump-Putin, mostram mapas

Milionário e ex-presidente competem para tirar a esquerda do poder na Bolívia

Bebê morre após ser deixado com irmã de 5 anos para mãe ir a baile no Rio