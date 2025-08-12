Grupo Transportes avança 0,35% em julho ante alta de 0,27% em junho no IPCA

Topo

Os preços de Transportes subiram 0,35% em julho, após alta de 0,27% em junho. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo deu uma contribuição positiva de 0,07 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,26% no mês.

Os preços de combustíveis tiveram queda de 0,64% em julho, após recuo de 0,42% no mês anterior.

A gasolina caiu 0,51%, após ter registrado queda de 0,34% em junho, enquanto o etanol recuou 1,68% nesta leitura, após queda de 0,61% na última.

