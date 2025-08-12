Topo

Notícias

Grupo Alimentação e Bebidas cai 0,27% em julho ante recuo de 0,18% em junho no IPCA

Rio

12/08/2025 10h49

Os preços do grupo Alimentação e Bebidas caíram 0,27% em julho, após queda de 0,18% em junho. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo deu uma contribuição negativa de 0,06 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,26% no mês.

Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve queda de 0,69% em julho, após ter recuado 0,43% no mês anterior.

A alimentação fora do domicílio subiu 0,87%, ante alta de 0,46% em junho.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Congresso de costas para o Brasil chega ao fundo do poço

Trump diz ser favorável a levar presidente do Fed à Justiça

Trump cita números falsos ao anunciar combate ao crime em Washington

Menos promessas e mais ação, o compromisso do Brasil como anfitrião da COP30

Homem invade estúdio atirando, mata cliente e fere tatuador na Grande São Paulo

Empresas de suplementos desviavam substâncias para uso do tráfico, diz PF

Crimes denunciados por Felca: veja o que se sabe sobre exposição infantil na internet

Saraiva: Caso da Ultrafarma e Fast Shop é tragédia que se repete há anos

Nunes cancela ida a evento farmacêutico por falta de luz no Anhembi

Corpo de pesquisador morto há 66 anos é encontrado na Antártida

'Cristão, patriota' e casado com delegada: quem é o suspeito de matar gari