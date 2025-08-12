Escuta em cela, como no caso Bruno e Dom, é legal, mas excepcional

Escutas utilizadas para incriminar o acusado de ter mandado matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips captaram o suposto mandante do crime conversando sobre detalhes das mortes com os assassinos confessos dos ambientalistas. Especialistas narram que o recurso é legal, mas que não é comum serem utilizados em celas.

O que aconteceu

Com autorização judicial, a Polícia Federal colocou escutas ambientais na cela dos assassinos confessos de Bruno e Dom. Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, e Jefferson da Silva Lima passaram a dividir a cela com o suposto mandante das mortes: Rubén Dario da Silva Villar, o Colômbia.

Escutas incriminaram Colômbia, segundo a Polícia Federal. Ele fez afirmação que reforçou sua ligação com os homicídios, mencionando que financiou a compra de munição para o crime com a obtenção de cartuchos. Os criminosos confessos ainda combinaram contar apenas que os dois participaram dos crimes, para evitar a acusação de formação de quadrilha.

É por isso que tu tem que dizer que só estávamos nós dois, porque, se colocar os meninos no meio, vai dar formação de quadrilha, tu está entendendo?

Amarildo, em gravação

Gravações são legais. Apesar de não ser comum acontecer em ambientes como um presídio, se autorizada pela Justiça, a investigação pode instalar escutas em celas. O UOL consultou Ilana Martins Luz, doutora em direito penal e professora do Insper, que descreveu como comum a chamada gravação ambiental, no entanto, explicou não se recordar de um caso de tamanha repercussão envolvendo escuta em cela, como esse.

A gravação ambiental é válida apenas quando a prova não puder ser feita por outros meios igualmente eficazes. Para a Justiça acatar essas gravações, é necessário que haja um bom conjunto de razões já colhidas de autoria ou participação em crimes, disse ao UOL Daiana Ryu, doutora em Direito Processual Penal.

O Código de Processo Penal estabelece que essas provas devem ser obtidas de maneira lícita. As provas, no entanto, não devem corromper os princípios de ampla defesa, contraditório e presunção de inocência. Além disso, de acordo com o código, se a autorização judicial for genérica, ela poderá ser questionada.

Para ser considerada legal, a autorização judicial precisa ser fundamentada em elementos concretos que indiquem a necessidade da utilização dessa medida e a insuficiência de outros meios para revelar a conduta delituosa. O juiz, portanto, deve justificar a indispensabilidade da medida, devendo o estado demonstrar a ineficácia de outros instrumentos de investigação para apuração dos fatos.

Daiana Ryu, doutora em direito penal

Não há, na lei, qualquer restrição ao local onde tal captação poderá ser feita, desde que não haja ofensa a outros direitos relevantes, como o privilégio advogado-cliente. Se houve autorização judicial e foram cumpridos os requisitos legais, não vejo irregularidades.

Ilana Martins Luz, doutora em direito penal

Confissão dos detalhes do crime

O pescador amazonense Amarildo Oliveira, que confessou ser um dos assassinos de Bruno Pereira e Dom Phillips Imagem: Reprodução

Acusados de assassinar Bruno e Dom também mencionaram destruição de provas. Uma espingarda foi jogada no rio por um menor de idade, diz Amarildo. "Eu mandei ele jogar", afirmou.

PF concluiu que Jefferson atirou primeiro em Bruno, pelas costas. A investigação aponta que o agente da Funai perdeu o controle da embarcação após ser atingido. Amarildo atirou em Dom, que morreu na hora. Bruno ainda estava vivo quando recebeu o último disparo, feito por Jefferson.

Colômbia encomendou a morte de Bruno para evitar prejuízos à sua atividade criminosa, segundo a polícia. Amarildo e Jefferson são réus no processo. Eles confessaram a execução e a ocultação dos corpos. Já Colômbia, apontado de operar um esquema de tráfico, de pesca e caça ilegal, nega envolvimento nas mortes. A Justiça decidiu que ele será julgado separadamente como mandante das mortes.

O acusado de ser mandante das mortes está preso desde 2022. Junto a ele, outras oito pessoas foram indiciadas pela PF por participarem da execução dos homicídios e da ocultação dos cadáveres das vítimas. A defesa de Colômbia afirmou ao Fantástico, da TV Globo, que as provas não são suficientes para concluir que ele é culpado.

O caso

Bruno e Dom desapareceram no dia 5 de junho de 2022, durante uma viagem na Amazônia. Os restos mortais deles foram encontrados dez dias depois. Eles foram mortos a tiros, esquartejados, queimados e enterrados, de acordo com a conclusão da perícia.

Bruno atuava como defensor dos povos indígenas. Também fiscalizava invasores, como garimpeiros, pescadores e madeireiros. Ele era servidor licenciado da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas). Ele foi exonerado do cargo em outubro de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Ainda assim, não se afastou da região, onde seguiu atuando como consultor da Univaja. Bruno deixou a esposa e o filho.

Dom Phillips nasceu na Inglaterra, mas escolheu morar no Brasil 15 anos antes de morrer. Ele iniciou a carreira de jornalista por paixão pela música e viajou ao Brasil para finalizar um livro em 2007. Ele tinha o plano de passar alguns meses no país, mas acabou ficando de vez.

Dom morou no Rio de Janeiro, onde conheceu a esposa. Mas mudou para a Bahia, terra natal dela, em 2012. Em Salvador, ele trabalhava como professor de inglês voluntário nos bairros Marechal Rondon e Alto do Cabrito, em um projeto da Universidade Federal da Bahia, Fiocruz-BA e Universidade de Liverpool.

Dom conheceu Bruno em 2018, em uma reportagem para o Guardian. Os dois fizeram parte de uma expedição de 17 dias pela Terra Indígena Vale do Javari, uma das maiores concentrações de indígenas isolados do mundo. O interesse em comum pelo Vale aproximou os dois.