Governo Trump diz que Universidade George Washington violou lei em relação a estudantes e professores judeus

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump disse nesta terça-feira que constatou que a Universidade George Washington (GWU) violou a lei federal de direitos civis em relação a estudantes e professores judeus, israelenses-americanos e israelenses, e que buscará "remediação imediata" da instituição.

Em um comunicado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que a GWU agiu "deliberadamente indiferente ao ambiente educacional hostil para estudantes judeus, israelenses-americanos e israelenses" durante os protestos pró-palestinos em abril e maio de 2024. Os representantes da universidade sediada em Washington, D.C., não puderam ser contatados imediatamente para comentar o assunto.

Em uma carta enviada à reitora da universidade, Ellen Granberg, na terça-feira, a procuradora-geral adjunta Harmeet Dhillon disse que o Departamento de Justiça concluiu que membros da comunidade universitária se envolveram em "protestos antissemitas e perturbadores", inclusive estabelecendo um acampamento no University Yard. Dhillon disse que esses esforços tinham o objetivo de "assustar, intimidar e negar" aos estudantes judeus, israelenses e israelenses-americanos o acesso ao ambiente universitário.

"O Departamento considera que, apesar do conhecimento dos abusos ocorridos em seu campus, a GWU foi deliberadamente indiferente às reclamações recebidas, à má conduta ocorrida e aos danos sofridos", diz a carta de Dhillon.

Dhillon afirmou que o Departamento de Justiça pretende prosseguir com a aplicação da lei, mas está oferecendo à universidade a oportunidade de resolver a questão por meio de um acordo de resolução voluntária. A universidade tem até 22 de agosto para indicar se tem "interesse em tal diálogo", de acordo com a carta.

George Washington é a mais recente universidade a ser alvo do governo Trump, que ameaçou cortar fundos federais para universidades devido a protestos pró-palestinos contra a guerra em Gaza conduzida por Israel, país aliado dos EUA.

Manifestantes, incluindo alguns grupos judaicos, dizem que o governo Trump equivocadamente equipara críticas ao ataque militar de Israel em Gaza e à ocupação dos territórios palestinos ao antissemitismo, e a defesa dos direitos palestinos ao apoio ao extremismo.

(Reportagem de Ryan Patrick Jones, em Toronto, e Susan Heavey, em Washington)