GB: mais de 50 mil migrantes cruzaram canal da Mancha desde posse de premiê trabalhista

O número de migrantes que cruzaram o canal da Mancha para o Reino Unido em embarcações precárias passou de 50.000 desde que o primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, chegou ao poder, em julho de 2024, segundo dados oficiais publicados nesta terça-feira (12).

Ao assumir o cargo de primeiro-ministro, em 5 de julho do ano passado, Starmer prometeu ser "implacável" em sua luta contra a imigração irregular.

Mas dados oficiais revelaram, nesta terça-feira, que 474 pessoas haviam atravessado o Canal da Mancha na véspera, aumentando para 50.217 o número de migrantes que chegaram ao Reino Unido cruzando o canal desde essa data.

A chegada de migrantes irregulares através do Canal da Mancha é um tema que gera grande debate entre os partidos políticos britânicos e vários governos prometeram, sem sucesso, reduzir este fluxo.

As sondagens de voto nos últimos meses mostraram uma clara ascensão do partido de extrema direita Reform UK, que lideraria as pesquisas.

Diante dessa situação, Starmer multiplica os anúncios de novas medidas para tentar conter a imigração irregular e combater as máfias que organizam as travessias nessas pequenas embarcações.

O líder trabalhista concluiu um acordo em julho com a França, que entrou em vigor na semana passada, para devolver àquele país os migrantes que tiverem chegado em pequenas embarcações, em troca de receber um número igual de pessoas que se encontrem em território francês e que tenham apresentado um pedido por meio de uma plataforma online.

Nesse mesmo mês de julho, o Reino Unido e a Alemanha assinaram um 'Tratado de Amizade e Cooperação Bilateral', que prevê estreitar relações na luta contra a imigração irregular.

A chefe da oposição conservadora britânica, Kemi Badenoch, criticou nesta terça-feira as medidas do governo trabalhista.

"O plano do Partido Trabalhista para erradicar as máfias não era mais do que um slogan. A situação está muito pior desde sua chegada ao poder e eles não têm nenhum plano", afirmou.

psr/mb/jmo/mvv

© Agence France-Presse