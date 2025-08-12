Forças russas avançam em setor estratégico do leste da Ucrânia

As forças russas avançam rapidamente em um setor estratégico da frente de batalha no leste da Ucrânia, informaram nesta terça-feira (12) o Exército ucraniano e analistas, poucos dias antes de um encontro entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou na rede social X que a Rússia não está se preparando "para acabar com a guerra, e sim para iniciar novas ofensivas".

O Exército russo, que invadiu a Ucrânia em 2022, efetuou avanços graduais nos últimos meses ao longo da frente de batalha e afirma ter anexado quatro regiões ucranianas que luta para controlar.

Segundo o Exército ucraniano, combates foram registrados ao redor da cidade de Kucheriv Yar, na região leste de Donetsk, o que confirma os avanços russos.

O blog ucraniano DeepState, próximo ao Exército, mostrou quase 10 quilômetros de avanços russos nos últimos dois dias.

O corredor agora controlado pela Rússia ameaça a localidade mineradora de Dobropillia, de onde os civis começaram a fugir devido aos ataques russos com drones.

O avanço russo ameaça também a devastada cidade de Kostiantinivka, a última grande área urbana de Donetsk ainda sob controle ucraniano.

O popular blogueiro militar Sternenko escreveu no Telegram que as forças russas tomaram o controle de partes de uma rodovia que liga importantes centros residenciais em Donetsk.

O Instituto para o Estudo da Guerra, com sede nos Estados Unidos, indicou que "os grupos russos de sabotagem e reconhecimento estariam infiltrando zonas próximas de Dobropillia".

Os próximos dias serão cruciais para impedir o ataque russo nesta cidade, segundo o instituto.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem uma reunião programada para sexta-feira com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para discutir a guerra na Ucrânia.

Os líderes europeus tentam garantir que os interesses ucranianos sejam respeitados.

