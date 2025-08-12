Filipinas expressam preocupação com ações chinesas "perigosas" após colisão no Mar do Sul da China

Por Karen Lema e Mikhail Flores

MANILA (Reuters) - As Filipinas expressaram séria preocupação na terça-feira com o que chamaram de "manobras perigosas e interferência ilegal" de embarcações chinesas durante uma missão de abastecimento da Guarda Costeira para pescadores filipinos em Scarborough Shoal, no Mar do Sul da China.

A Guarda Costeira de Manila enviou três embarcações na segunda-feira para entregar suprimentos, como combustível e gelo, a dezenas de pescadores que operam em torno do atol disputado, quando se depararam com "ações perigosas" e "ações de bloqueio" de embarcações chinesas na área.

"Suas ações não apenas representaram um grave perigo para o pessoal e as embarcações filipinas, mas também resultaram na infeliz colisão entre as duas embarcações chinesas", disse o Ministério das Relações Exteriores das Filipinas em um comunicado.

Imagens da Guarda Costeira das Filipinas mostraram um navio da Guarda Costeira chinesa seguindo a embarcação da Guarda Costeira das Filipinas antes de um navio da Marinha Chinesa atravessar repentinamente seu caminho, colidindo com ele e danificando o castelo de proa da Guarda Costeira. Foi a primeira colisão conhecida entre navios chineses na região.

"Nossa avaliação é que o objetivo real do navio da Marinha do Exército de Libertação Popular é abalroar nossa (embarcação) Guarda Costeira das Filipinas. Essa também é a avaliação da nossa Guarda Costeira filipina", disse o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas das Filipinas, general Romeo Brawner, a repórteres na terça-feira.

As ações da China também foram condenadas pelos Estados Unidos, um aliado em tratado das Filipinas. "Condenamos essa última ação imprudente da China dirigida contra uma embarcação filipina... e elogiamos a Guarda Costeira das Filipinas por seu profissionalismo e sua oferta de assistência", disse a embaixadora dos EUA em Manila, MaryKay Carlson, no X.

O Ministério da Defesa da China e sua embaixada em Manila não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

A Guarda Costeira da China disse na segunda-feira que tomou as medidas necessárias para expulsar as embarcações filipinas das águas ao redor do Scarborough Shoal.

O confronto marca o mais recente de uma série de incidentes em meio a um período de tensões crescentes entre Manila e Pequim sobre disputas territoriais no Mar do Sul da China.

Uma decisão de 2016 de um tribunal arbitral internacional anulou as amplas reivindicações de Pequim na região, dizendo que elas não tinham base no direito internacional, uma decisão que a China rejeita.