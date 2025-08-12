FGTS 2025: veja calendário completo de liberação do saque-aniversário

O governo federal já divulgou o cronograma oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para o ano de 2025. Os saques seguem conforme o mês de nascimento do trabalhador. Quem nasceu em janeiro, por exemplo, já pode retirar o valor disponível.

Cronograma do saque-aniversário do FGTS em 2025

Nascidos em janeiro: de 2/1 a 31/3

Nascidos em fevereiro: de 3/2 a 30/4

Nascidos em março: de 3/3 a 30/5

Nascidos em abril: de 1/4 a 30/6

Nascidos em maio: de 2/5 a 31/7

Nascidos em junho: de 2/6 a 29/8

Nascidos em julho: de 1/7 a 30/9

Nascidos em agosto: de 1/8 a 31/10

Nascidos em setembro: de 1/9 a 28/11

Nascidos em outubro: de 1/10 a 30/12

Nascidos em novembro: de 3/11 a 30/1/2026

Nascidos em dezembro: de 1/12 a 27/2/2026

O que é o saque-aniversário?

Essa modalidade permite ao trabalhador retirar anualmente uma parte do saldo de sua conta do FGTS, no mês do seu aniversário. Quem opta por essa opção abre mão do saque total da conta caso seja demitido, mantendo direito apenas à multa rescisória.

Já no formato tradicional, conhecido como saque-rescisão, a pessoa dispensada sem justa causa pode sacar todo o valor da conta do FGTS, incluindo a multa de 40%, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento de quem aderiu à modalidade, com prazo de 60 dias para realizar o saque.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é voluntária e pode ser feita através do site ou do aplicativo oficial do FGTS. É necessário cadastrar uma conta bancária para recebimento do valor. Se a solicitação for feita dentro do mês de aniversário, a quantia é liberada em até cinco dias úteis, segundo a Caixa Econômica Federal.

No próprio aplicativo, também é possível solicitar o retorno à modalidade de saque-rescisão, desde que não haja nenhum adiantamento ativo. Contudo, essa mudança só passa a valer a partir do 25º mês após a solicitação.

Quanto pode ser sacado?

O valor que pode ser retirado depende de uma porcentagem aplicada sobre o total das contas no FGTS. Essa alíquota varia entre 5% e 50%, além de uma parcela adicional que varia conforme o saldo.

Confira os percentuais e os adicionais correspondentes:

Saldo até R$ 500: 50%, sem valor adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40%, adicional de R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30%, adicional de R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20%, adicional de R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15%, adicional de R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10%, adicional de R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5%, adicional de R$ 2.900