Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,69%
Pontos: 137.913,68
Máxima de +2,06% : 138.414 pontos
Mínima estável: 135.629 pontos
Volume: R$ 23,92 bilhões
Variação em 2025: 14,66%
Variação no mês: 3,64%
Dow Jones: +1,1%
Pontos: 44.458,61
Nasdaq: +1,39%
Pontos: 21.681,90
Ibovespa Futuro: +1,71%
Pontos: 138.100
Máxima (pontos): 138.490
Mínima (pontos): 136.075
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,03
Variação: +2,07%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,80
Variação: +0,26%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,27
Variação: +2,33%
Ambev ON
Preço: R$ 12,23
Variação: -0,65%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,10
Variação: +0,52%
Vale PNA
Preço: R$ 55,91
Variação: +1,05%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,23
Variação: +0,16%
Vale ON
Preço: R$ 55,91
Variação: +1,05%
Itausa PN
Preço: R$ 11,15
Variação: +2,2%
Global 40
Cotação: 734,758 centavos de dólar
(11/8/2025)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3865
Venda: R$ 5,3870
Variação: -1,01%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,56
Venda: R$ 5,66
Variação: -0,49%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3939
Venda: R$ 5,3945
Variação: -0,97%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5200
Venda: R$ 5,6220
Variação: -0,72%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,4290
Variação: -0,71%
- Euro
Compra: US$ 1,1673 (às 17h35)
Venda: US$ 1,1674 (às 17h35)
Variação: +0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2880
Venda: R$ 6,2890
Variação: -0,44%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4900
Venda: R$ 6,5740
Variação: +0,17%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.399,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,17%