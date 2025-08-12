Topo

Fachin diz que há tentativas de erosão democrática nas Américas

12/08/2025 16h24

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira (12) que há tentativas de erosão democrática em países das Américas. Fachin participou na manhã de hoje de evento sobre decisões judiciais em casos de direitos humanos. 

Sem citar especificamente nenhuma nação, Fachin citou que há ações para descontruir o patrimônio moral e de descumprir tratados internacionais de direitos humanos.

"Vivemos tempos de apreensão, com tentativas de erosão democrática, e com ataques à independência judicial nas Américas", afirmou.

O ministro também disse que há tentativas de enfraquecimento das normas da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CDIH).

"Reitero o chamado que nos conclama à defesa e à promoção dos direitos humanos no continente americano. Trata-se de um compromisso assumido, de uma obrigação de todos os agentes do sistema de justiça", completou.

No mês passado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que determinou a revogação dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, seus familiares e "aliados na Corte". Fachin está entre os afetados.

No próximo mês, Fachin será o novo presidente do Supremo. O ministro vai suceder o atual presidente, Luís Roberto Barroso, que cumprirá mandato de dois anos. A vice-presidência será exercida por Alexandre de Moraes.

