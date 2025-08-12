Topo

Notícias

Fachin condena 'erosão da democracia' e defende direitos humanos

São Paulo

12/08/2025 18h42

O ministro Edson Fachin, próximo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu nesta terça-feira, 12, a cooperação internacional no Judiciário, o fortalecimento dos direitos humanos na América Latina e fez críticas à "erosão da democracia" e aos "ataques à independência judicial". As declarações foram feitas em um evento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em meio aos crescentes atritos entre Brasil e Estados Unidos.

"Vivemos tempos de apreensão, com tentativas de erosão democráticas e com ataques à independência judicial nas Américas. É aí que se situam essas próprias tentativas de enfraquecimento da convenção e das decisões da Corte Interamericana", afirmou o magistrado.

As críticas se deram após represálias dos EUA ao Supremo com o intuito de paralisar o julgamento de Jair Bolsonaro (PL). O governo americano revogou o visto de oito ministros da Corte, incluindo Fachin, e aplicou punições ainda mais duras contra Alexandre de Moraes, que conduz o processo, com o intuito de blindar o ex-presidente.

Defendendo os direitos humanos, Fachin disse que é papel do Supremo fomentar a discussão na América Latina. "Ainda hoje, lamentavelmente, persiste em alguns espaços a ideia de que os direitos humanos encampam uma agenda contra o Estado. Não procede esse tipo de conclusão."

Durante o evento, que premiou juízes que observaram tratados internacionais sobre Direitos Humanos em vigor no Brasil, Fachin defendeu a cooperação. "Devemos nos despir de uma visão estática do Direito, descontextualizada do tempo e do espaço que habitamos, não nos cabe mais uma visão que separa o direito interno do internacional", afirmou.

"Temos à nossa frente o dever de dar efetividade aos compromissos assumidos soberanamente pelo Brasil. Dever de respeitar, de defender e de proteger os direitos humanos em nossa região, integrando e harmonizando a legislação doméstica à legislação internacional", ressaltou.

Anteriormente, Fachin já tinha defendido a soberania nacional e o ministro Alexandre de Moraes, que será seu vice, dos ataques dos EUA. Criticando a aplicação da Lei Magnitsky contra o magistrado, ele afirmou que a medida se trata de uma "interferência indevida" e "discórdia institucional".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Newcastle anuncia contratação do zagueiro alemão Malick Thiaw

Lula diz que EUA têm 'um pouco de ciúmes' do Brasil por participar do Brics

Homem é executado a tiros em plena luz do dia na zona oeste do Rio

Polícia investiga se empresário que matou gari usou arma da esposa delegada

Observatório do Clima alerta que COP30 pode ser a "mais excludente" devido a preços de hospedagem

EUA dribla críticas a Israel pela morte de jornalistas em Gaza

Al Jazeera esclarece que quatro dos jornalistas mortos em Gaza eram seus funcionários

Lula diz que enviou carta a Trump com convite para a COP30

Alcaraz chega a 50 vitórias do ano e vai às oitavas do Masters 1000 de Cincinnati

Fachin condena 'erosão da democracia' e defende direitos humanos

Lula diz que vai lançar pacote com crédito de R$30bi para empresas afetadas por tarifaço de Trump