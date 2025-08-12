Topo

Fábrica de bolachas do interior de SP retoma parte da produção

Brasília

12/08/2025 08h25

A M. Dias Branco retomou parcialmente na última semana a operação na sua fábrica de bolachas em Lençóis Paulista (SP). A unidade, que produzia biscoitos da marca Vitarella, havia sido desativada em janeiro e agora foi reativada com operação equivalente a 50% da capacidade.

"Com o preenchimento do time comercial, o foco no sell out (consumidor final) e a execução das estratégias comerciais, vemos recuperação no volume de biscoitos, passando sobretudo pelas Regiões Sul e Sudeste", disse o vice-presidente de Investimentos e Controladoria da companhia, Gustavo Theodozio, em teleconferência com investidores para apresentação dos resultados financeiros referentes ao 2.º trimestre, realizada na manhã desta segunda-feira, 11.

À época da interrupção, a empresa tinha 480 funcionários.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

