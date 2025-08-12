Exportadores dos EUA reportam vendas de 315,488 mil t de milho ao México

São Paulo, 12 - Exportadores privados reportaram vendas de 315.488 toneladas de milho para o México, sendo 20.830 toneladas com entrega em 2024/25 e 294.658 toneladas para 2025/26, informou nesta terça-feira, 12, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os exportadores dos EUA são obrigados a reportar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia, ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino, até o dia seguinte.