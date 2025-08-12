Topo

Notícias

Exportadores dos EUA reportam vendas de 315,488 mil t de milho ao México

12/08/2025 13h10

São Paulo, 12 - Exportadores privados reportaram vendas de 315.488 toneladas de milho para o México, sendo 20.830 toneladas com entrega em 2024/25 e 294.658 toneladas para 2025/26, informou nesta terça-feira, 12, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os exportadores dos EUA são obrigados a reportar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia, ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino, até o dia seguinte.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Após denúncia de Felca, Lula enviará PL para regular atuação de big techs no País, diz ministro

Nova carta da presidência da COP30 cita Belém como ritual de passagem para agenda climática

Tropas ucranianas duvidam de um cessar-fogo rápido e rejeitam concessões territoriais

Perto da frente de batalha, reunião entre Trump e Putin não traz esperança

PF aponta 'laranja' de desembargador para ocultação de R$ 1,8 milhão de venda de sentença

Direita e esquerda se unem em debate sobre 'adultização' denunciada por Felca

Turistas cambaleando: como drogas do 'Boa noite, Cinderela' agem no corpo?

Julgamento por morte de 41 meninas em incêndio chega à fase final na Guatemala

Exportadores dos EUA reportam vendas de 315,488 mil t de milho ao México

Moraes autoriza visita de líder do PL na Câmara a Daniel Silveira

Representante curda discute integração com chefe da diplomacia síria em Damasco