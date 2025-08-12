Explosão em fábrica de dinamite deixa oito pessoas feridas no Paraná

Uma explosão em uma fábrica de dinamite no Paraná deixou oito pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros ainda tenta localizar localizar os funcionários que estavam na empresa no momento da explosão.

O que aconteceu

Explosão aconteceu em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. O incidente foi por volta das 5h50.

Oito pessoas ficaram feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, os feridos trabalhavam no setor que foi atingido no momento da explosão. O esquadrão anti-bombas, Batalhão de Operações Especiais e cães farejadores atuam no local. Três pessoas que estavam fora da área da explosão tiveram ferimentos leves e deixaram o local após o acidente.

Corpo de Bombeiros aguarda liberação do esquadrão. Capitão Luisiana disse não ter confirmação de vítimas até o momento. "Ainda não fizemos buscas. Aguardando liberação do esquadrão anti bombas."

Explosão em fábrica de dinamites, no Paraná Imagem: Corpo de Bombeiros

Área da explosão abriu cratera. O epicentro da explosão tinha cerca de 25 metros quadrados e ficou destruído. Vítimas estariam soterradas.

Empresa produzia explosivos. A fábrica Enaex Brasil produzia busters e outros materiais explosivos, que estão espalhados na região, e tem equipes 24 horas por dia. O UOL tentou contato com a empresa, mas não teve retorno.

Barulho foi ouvido em cidades próximas. O impacto pode ser sentido em ao redor da empresa e em municípios próximos, como Colombo, Piraquara e Campina Grande do Sul.

Famílias são atendidas no local. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil atende famílias que tiveram as casas danificas.

Explosão em fábrica de dinamites, no Paraná Imagem: Corpo de Bombeiros

Brigada da empresa fez primeiro atendimento. "Eles fizeram o primeiro combate. Os focos de incêndio já foram extintos, o que nos ajuda nas buscas", afirmou coronel Hiller, comandante do Corpo de Bombeiros.

Reportagem em atualização