Topo

Notícias

Explosão em fábrica de explosivos deixa 7 pessoas desaparecidas em Curitiba

Sorocaba

12/08/2025 16h58

Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos deixou ao menos sete pessoas desaparecidas. Segundo os bombeiros, o incidente ocorreu por volta das 5h50 desta terça-feira, 12, em Quatro Barras, na Grande Curitiba, em um depósito da unidade.

A empresa fabrica e fornece produtos explosivos para a indústria de mineração a céu aberto e subterrânea, além de empresas de demolições e construção civil.A reportagem entrou em contato com a Enaex Brasil e aguarda retorno.

A empresa funciona em turnos por 24 horas, por isso havia funcionários trabalhando. A Enaex produz material explosivo para desmonte de rochas.

O governador Ratinho Junior disse em rede social que o Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) coordena as buscas. "Determinei que o secretário de Segurança Pública, Hudson Leoncio Teixeira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Hiller, acompanhem o caso presencialmente."

A área da indústria foi totalmente isolada. Além da busca por sobreviventes, as equipes também procuram por mais explosivos. Cães de busca por pessoas serão utilizados nos trabalhos.

O comandante dos Bombeiros, coronel Hiller, explica que a própria brigada da empresa fez o primeiro atendimento da ocorrência. "Eles fizeram o primeiro combate. Os focos de incêndio já foram extintos, o que nos ajuda nas buscas", afirma.

A força da explosão abalou casas e imóveis comerciais na vizinhança. O bloco de fumaça saindo do local era avistado à distância. A empresa fica na margem da BR-116, mas o tráfego não chegou a ser interditado. Em 2004, uma explosão na unidade deixou saldo de 4 mortos.

Segundo a Arteris Régis Bittencourt, não houve bloqueio e nenhum outro impacto que comprometesse o tráfego ou a segurança dos usuários na rodovia. Equipes do serviço pré-hospitalar da concessionária foram acionadas para auxiliar no atendimento junto ao Corpo de Bombeiros.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Governo Lula publica vídeo sobre criação do Pix e defende sistema: 'É nosso, ninguém toma'

Lula diz que espera encontrar algum dia com Trump e ter conversa civilizada

Netanyahu diz que vai 'permitir' que palestinos deixem Gaza

Haddad: CGU fez auditorias que acenderam sinal amarelo sobre seguro defeso

Chuva de meteoros terá pico nesta semana; veja quando e como observar

Deixada de lado na cúpula Trump-Putin, Ucrânia luta contra conquista russa de mais território

Petróleo fecha em queda apesar da prorrogação da trégua comercial EUA-China

Quem é o empresário preso por matar gari em MG: 'Cristão, esposo, pai e patriota'

Governo de Trump afirma ter prendido mais de "300 mil imigrantes"

Governo Trump diz que situação dos direitos humanos no Brasil piorou e suaviza críticas a aliados

Donnarumma diz estar 'decepcionado' após perder espaço no PSG