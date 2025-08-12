Exército do Congo e rebeldes trocam acusações sobre confrontos e aumento de tropas

KINSHASA (Reuters) - O Exército do Congo acusou os rebeldes apoiados por Ruanda de realizarem vários ataques no leste do país, o que, segundo ele, violou os acordos assinados em Washington e Doha, e advertiu que se reservava o direito de responder às provocações.

A declaração do Exército foi feita um dia depois que o grupo rebelde, conhecido como M23, acusou as forças congolesas de mobilizar mais tropas e violar os termos de uma declaração de princípios assinada em 19 de julho em Doha, expressando apoio a um cessar-fogo permanente.

As declarações conflitantes ocorreram no momento em que as negociações de paz programadas para serem retomadas em Doha na semana passada foram adiadas. Na declaração de princípios, o Congo e o M23 se comprometeram a iniciar as conversações até 8 de agosto e buscar um acordo final até 18 de agosto.

Nenhum dos lados tem delegações em Doha no momento.

O líder do M23, Bertrand Bisimwa, disse na semana passada que os rebeldes não haviam recebido um convite para as negociações.

Outro líder rebelde, falando sob condição de anonimato, disse à Reuters que o grupo não iria a Doha "até que Kinshasa comece a respeitar a declaração de princípios, que prevê a libertação de nossos membros detidos".

A declaração do Exército do Congo nesta terça-feira disse que o M23 estava realizando ataques quase diários às suas posições.

A declaração anterior do M23 dizia que o Exército do Congo havia realizado movimentos significativos de tropas e implantação de equipamentos militares em seis locais diferentes.

As conversações organizadas pelo Catar foram planejadas para ocorrer paralelamente a um esforço de mediação do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, envolvendo o Congo e Ruanda.

Washington espera que o esforço diplomático produza uma paz sustentável e atraia bilhões de dólares de investimentos ocidentais para uma região rica em tântalo, ouro, cobalto, cobre e lítio.

Os rebeldes do M23 tomaram a maior cidade do leste do Congo, Goma, em janeiro, como parte de um rápido avanço que lhes deu o controle de mais território do que nunca.

Ruanda, que há muito nega ajudar o M23, diz que suas forças agem em legítima defesa contra o Exército do Congo e milicianos de etnia hutu ligados ao genocídio de 1994 em Ruanda.

(Reportagem da redação do Congo)