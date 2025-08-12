Topo

Notícias

Evergrande anuncia que vai sair da Bolsa de Hong Kong

12/08/2025 10h01

O grupo imobiliário chinês Evergrande, em plena crise, anunciou nesta terça-feira (12) que vai sair definitivamente da Bolsa de Hong Kong em 25 de agosto, mais de um ano após a suspensão da cotação de suas ações.

A empresa, que já foi a maior empresa do setor da China, entrou em 'default' em 2021 e se tornou o símbolo da crise do mercado imobiliário da segunda maior economia mundial.

Em janeiro de 2024, um tribunal de Hong Kong emitiu uma ordem de liquidação da Evergrande por considerar que a empresa não havia apresentado um plano de pagamento da dívida para responder aos credores e suas ações na Bolsa permaneceram suspensas.

Os liquidadores designados pelo tribunal, Edward Middleton e Tiffany Wong, adotaram medidas para tentar recuperar os investimentos dos credores, incluindo uma ação judicial contra a auditora PwC e sua filial na China continental.

Os liquidadores avaliam que a dívida da empresa poderia ultrapassar 45 bilhões de dólares (243 bilhões de reais), contra 27,5 bilhões (148 bilhões de reais) inicialmente calculados.

ll-hol/reb/pc/mb/dd/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Nove soldados mortos em ataque no Paquistão

Bolívia em crise comparece às urnas para guinada à direita após 20 anos

Ipsos/Ipec: 75% dos brasileiros veem 'tarifaço' como decisão de natureza política

Incêndios florestais na Europa atingem pontos turísticos e florestas

Trump acusará governo Lula e Moraes de violar direitos humanos, diz jornal

Evergrande anuncia que vai sair da Bolsa de Hong Kong

Rússia faz avanço repentino na Ucrânia antes de reunião Trump-Putin, mostram mapas

Milionário e ex-presidente competem para tirar a esquerda do poder na Bolívia

Bebê morre após ser deixado com irmã de 5 anos para mãe ir a baile no Rio

Explosão em fábrica de dinamite deixa oito pessoas feridas no Paraná

Conselho da Europa faz alerta sobre venda de armas a Israel