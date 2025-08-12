Topo

Notícias

EUA e Jordânia oferecem apoio à Síria para manter cessar-fogo em Sweida

12/08/2025 14h46

Os ministros de Relações Exteriores da Síria e Jordânia e um enviado americano acordaram, nesta terça-feira (12), em formar um grupo de trabalho para ajudar Damasco a manter o cessar-fogo na província de Sweida, sacudida por recentes confrontos intercomunitários. 

Em uma declaração conjunta emitida após uma reunião em Amã, a Jordânia e os Estados Unidos afirmaram ter concordado em "responder a solicitação do governo sírio de estabelecer um grupo de trabalho trilareral (sírio-jordaniano-americano) para apoiar os esforços do governo sírio por consolidar o cessar-fogo" em Sweida e "resolver a crise" na região. 

Eles também decidiram realizar outra reunião nos próximas semanas. 

As autoridades sírias afirmaram que o ministro de Relações Exteriores, Asaad al Shaibani, se reuniu com seu homólogo jordaniano, Ayman Safadi, e o enviado americano para a Síria, Tom Barrack, para discutir "formas de reforçar a cooperação e a coordenação entre as três partes" a fim de contribuir para a estabilidade, soberania da Síria e a segurança regional.

A reunião de terça-feira foi uma continuação das negociações mantidas entres os funcionários de alto escalão em Amã em 19 de julho sobre os confrontos mortais na província síria de Sweida, de maioria drusa, onde 1.400 pessoas morreram ao longo de uma semana de violência encerrada por um cessar-fogo.

As comunidades minoritárias da Síria expressaram sua preocupação pela segurança desde dezembro, quando uma coalização liderada por islamistas derrubou o presidente Bashar al Assad.

Embora as novas autoridades sírias tenham reiterado sua intenção de proteger todos o grupos étnicos e religiosos do país em diversas ocasiões, o assassinato de mais de 1.700 civis, em sua maioria alauitas, em março e a violência em Sweida suscitaram dúvidas. 

kt/ysm/ami/hgs/mb/lm/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

EUA afirma que não há "abusos significativos de direitos humanos" em El Salvador (relatório)

EUA diz que direitos humanos se deterioraram na Europa (relatório)

Brasil decepciona em Genebra ao evitar compromisso contra poluição dos plásticos

EUA afirma que situação dos direitos humanos no Brasil "se deteriorou" (relatório)

Conmebol lança sistema de proteção online para combater racismo

Primeiro-ministro de Israel diz que "irá autorizar" que habitantes de Gaza emigrem para o exterior

EUA e Jordânia oferecem apoio à Síria para manter cessar-fogo em Sweida

Sakamoto: Empresário que matou gari mostra o que ocorre com um povo armado

Tribunal dos EUA autoriza equipe do Doge, de Trump, a acessar dados confidenciais

Rússia lança ofensiva relâmpago na Ucrânia antes de cúpula com Trump

Altitude, folhas de coca e Che: cinco destaques sobre a Bolívia