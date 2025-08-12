Estados Unidos e china decidem negociar por mais 90 dias

Estados Unidos e China decidiram nesta segunda, 11, prorrogar por mais 90 dias as negociações em torno das tarifas sobre produtos dos dois países.

O documento com a extensão do prazo foi assinado ontem pelo presidente dos EUA, Donald Trump, poucas horas antes de taxas de até 145% a produtos chineses enviados aos Estados Unidos e 125% a americanos exportados ao país asiático passassem a valer.

Atualmente, as importações da China são taxadas em 30%. Em maio passado, autoridades dos dois países já haviam anunciado uma trégua na guerra comercial de 90 dias depois de negociações na Suíça. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.