Paraná Pesquisas: João Campos aparece bem à frente de Raquel Lyra em PE

Levantamento contratado pelo União Brasil e divulgado hoje pelo instituto Paraná Pesquisas mostra o prefeito do Recife, João Campos (PSB), na liderança na pesquisa de intenção de votos para o governo de Pernambuco.

O que aconteceu

João Campos (PSB) lidera com 57% das intenções de voto no cenário principal estimulado, contra 24% da governadora Raquel Lyra (PSD). Gilson Machado (PL) aparece com 6% e Eduardo Moura (Novo) registra 3%. Brancos e nulos somam 6,2% e 3,6% não souberam responder.

Quando Gilson Machado deixa sua vaga no PL para Anderson Ferreira, os percentuais mudam pouco. João Campos vai a 56,5% e Raquel Lyra fica com 24,2%.

Cenário 1

João Campos (PSB): 57%

Raquel Lyra (PSD): 24%

Gilson Machado (PL): 6,2%

Eduardo Moura (Novo): 3%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,2%

Não sabe/Não opinou: 3,6%

Cenário 2

João Campos (PSB): 56,5%

Raquel Lyra (PSD): 24,2%

Anderson Ferreira (PL): 5,8%

Eduardo Moura (Novo): 3,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,5%

Não sabe/Não opinou: 3,8%

A gestão da governadora Raquel Lyra tem 48,7% de aprovação (em março eram 46,2%). 47,6% desaprovam a gestão da atual governadora (em março eram 50,6%). Outros 3,7% não souberam responder.

Pesquisa para o Senado

O senador Humberto Costa (PT) lidera todos os cenários para o Senado. Ele foi testado com Miguel Coelho (União Brasil), Eduardo da Fonte (PP), Gilson Machado (PL) e Silvio Costa Filho (Republicanos).

O senador Humberto Costa (PT-PE) durante o UOL Entrevista Imagem: Reprodução/YouTube

Cenário 1

Humberto Costa (PT): 43,2%

Miguel Coelho (União): 36,7%

Gilson Machado (PL): 28,4%

Silvio Costa Filho (Republicanos): 20,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 18,5%

Não sabe/Não opinou: 5,8%

Cenário 2

Humberto Costa (PT): 43,2%

Eduardo da Fonte (PP): 32,0%

Gilson Machado (PL): 28,6%

Silvio Costa Filho (Republicanos): 20,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 18,1%

Não sabe/Não opinou: 6,5%

Metodologia

A pesquisa foi realizada pelo Paraná Pesquisas entre 1º e 5 de agosto de 2025, com 1.510 eleitores em 62 municípios de Pernambuco. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.