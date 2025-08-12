Topo

DR com Demori recebe o líder do PT na Câmara Lindbergh Farias

12/08/2025 10h00

O cenário político atual é o principal tema do programa DR Com Demori, que recebe o deputado federal Lindbergh Farias. Na entrevista, o parlamentar avalia as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Além disso, relembra os desdobramentos dos ataques de 8 de janeiro e analisa o cenário para as eleições de 2026. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira, na TV Brasil.

Líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias tem uma longa trajetória na política. Na conversa, o deputado relembra os tempos de luta no movimento estudantil e traça um paralelo com o período atual. 

"Agora é a hora de pegar a bandeira do Brasil de volta. Porque o grande debate aqui, eu diria, não é só entre esquerda ou direita, mas que precisamos formar uma frente em defesa do país", disse.

Nessa seara, ele aborda as sanções tarifárias impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil. O deputado acredita que se trata de uma nova etapa de imperialismo. 

"Estão chantageando o Brasil inteiro. Colocando uma faca no pescoço de cada brasileiro e dizendo o seguinte: ou vocês fazem anistia, param o julgamento no STF, ou vocês vão pagar. Não consigo me lembrar, na história, de uma ingerência e agressão tão violentas", conta. E acrescenta: "não tenho dúvida em dizer que o projeto do Trump é um plano de recolonização da América Latina. Tratar a gente como colônia."

Lindbergh Farias disse que não acredita na possibilidade de aprovação de um projeto de lei de anistia aos golpistas de 8 de janeiro. 

"Acho que não há condições políticas para se votar isso na Câmara. Seria o parlamento se render a uma chantagem. Nós não podemos negociar a nossa soberania", afirma.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil. Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

