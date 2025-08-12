Donnarumma diz estar 'decepcionado' após perder espaço no PSG

Topo

O goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, um dos destaques do Paris Saint-Germain no título da Liga dos Campeões, mas que perdeu espaço com a contratação de Lucas Chevalier, declarou no Instagram nesta terça-feira (12) que se sentiu "decepcionado e triste" com a situação, que parece levá-lo a deixar o clube.

"Desde o meu primeiro dia aqui, dei tudo, dentro e fora de campo, para ganhar meu espaço e defender o gol do Paris Saint-Germain", escreveu o goleiro de 26 anos, que chegou ao time parisiense em 2021.

"Infelizmente, alguém decidiu que eu não posso continuar fazendo parte do grupo nem contribuir com o sucesso da equipe. É uma decisão que me deixa decepcionado e triste", confessou Donnarumma.

Depois de viver uma temporada histórica, na qual foi campeão europeu e conquistou o Campeonato Francês, a Copa da França e a Supercopa da França, além de ter chegado à final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o PSG decidiu apostar no jovem Lucas Chevalier, de 23 anos, que estava no Lille.

Donnarumma, que tem contrato até junho de 2026 e as negociações para uma renovação travadas, não foi relacionado para a decisão da Supercopa da Uefa, nesta quarta-feira, contra o Tottenham, em um claro sinal de que não está nos planos após a chegada de Chevalier.

"Espero ter a oportunidade de olhar uma última vez nos olhos dos torcedores no Parque dos Príncipes e dizer adeus como se deve", acrescentou o goleiro.

"Jogar por este clube e viver nesta cidade foi uma honra imensa", conclui a nota, que, embora não confirme sua saída, tem o claro tom de uma despedida.

Por sua vez, o técnico do PSG, o espanhol Luis Enrique, explicou nesta terça-feira que não relacionar o italiano foi uma "decisão difícil", e explicou que busca "um perfil diferente" para o gol da equipe.

"São sempre decisões muito difíceis para tomar. Só posso falar bem de Donnarumma. 'Gigio' é um dos melhores jogadores na sua posição, sem dúvida nenhuma. É uma pessoa melhor ainda, mas procuramos um perfil de goleiro diferente. Meu objetivo é melhorar o time. A decisão é minha e eu tenho o apoio do clube", declarou o treinador.

