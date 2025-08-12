Domo de Ouro do Pentágono terá sistema de defesa de 4 camadas

Por Mike Stone

WASHINGTON (Reuters) - O sistema de defesa antimísseis Domo de Ouro, carro-chefe do governo Trump, incluirá quatro camadas -- uma em satélite e três em terra -- com 11 baterias de curto alcance localizadas no território continental dos Estados Unidos, no Alasca e no Havaí, mostrou apresentação de slides do governo dos EUA sobre o projeto divulgada pela primeira vez pela Reuters.

Intitulados "Go Fast, Think Big!" (vá rápido, pense grande, em livre tradução), os slides foram apresentados a 3.000 empresários da área de Defesa em Huntsville, Alabama, na semana passada, e revelam a complexidade sem precedentes do sistema, que enfrenta um prazo ambicioso -- até 2028 -- , estabelecido pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Estima-se que o sistema custará US$175 bilhões, mas os slides mostram que ainda há incertezas sobre a arquitetura básica do projeto porque o número de lançadores, interceptores, estações terrestres e locais de mísseis necessários para o sistema ainda não foi determinado.

"Eles têm muito dinheiro, mas ainda não têm uma meta de custo", disse uma autoridade dos EUA. Até o momento, o Congresso destinou US$25 bilhões para o Domo de Ouro na lei de impostos e gastos de Trump aprovada em julho. Outros US$45,3 bilhões estão reservados para o Domo de Ouro em sua solicitação de orçamento presidencial para 2026.

Destinado a operar como um escudo de defesa antimísseis de várias camadas para os Estados Unidos, o Domo de Ouro é inspirado no Domo de Ferro de Israel, mas é significativamente maior devido à geografia que precisará proteger e à complexidade diante das diversas ameaças que enfrentará.

De acordo com os slides, a arquitetura do sistema consiste em quatro camadas integradas: uma camada de detecção e direcionamento com base no espaço para alerta e rastreamento de mísseis, além de "defesa antimísseis", e três camadas terrestres que consistem em interceptores de mísseis, conjuntos de radares e, potencialmente, lasers.

Uma surpresa foi um novo e grande campo de mísseis -- aparentemente no Meio-Oeste, de acordo com um mapa contido na apresentação -- para os Interceptadores de Próxima Geração (NGI), fabricados pela Lockheed Martin, que fariam parte da "camada superior" junto com os sistemas Aegis de Defesa de Área Terminal de Alta Altitude (THAAD), também fabricados pela Lockheed.

Outros obstáculos técnicos identificados nos slides incluem a latência de comunicação em toda a "cadeia de destruição" dos sistemas. Empreiteiras como a Lockheed, Northrop Grumman, RTX e Boeing têm uma variedade de sistemas de defesa antimísseis.

Notavelmente, os slides não mencionaram a SpaceX de Elon Musk, que fez parte de uma licitação para contratos do Domo de Ouro junto com a fabricante de software Palantir e a fabricante de sistemas de defesa Anduril.

O Pentágono disse que está reunindo informações "do setor, do meio acadêmico, dos laboratórios nacionais e de outros órgãos governamentais para dar suporte ao Domo de Ouro", mas que seria "imprudente" divulgar mais informações sobre um programa nesses estágios iniciais.

(Reportagem de Mike Stone em Washington)