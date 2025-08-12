Assim como a atividade econômica, a inflação está desacelerando. Como uma coisa puxa a outra, a expectativa, depois da divulgação hoje da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) em julho é de revisões para baixo na alta de preços prevista para os próximos meses.

Consequência natural desse movimento, as expectativas em relação à taxa básica de juros (taxa Selic),com a ajuda das perspectivas de redução dos juros de referência nos Estados Unidos, são também de revisões para baixo. Existe a possibilidade de os analistas anteciparem o início do ciclo de cortes do primeiro trimestre de 2026 para o fim de 2025.

Colunistas do UOL

Em julho, a inflação, medida pela variação do IPCA, registrou alta de 0,26%, ligeiramente acima do 0,24% de junho, mas bem abaixo da estimativa do mercado, que era de uma elevação de 0,35%. No acumulado em 12 meses, a alta dos preços recuou, em relação a junho, de 5,35% para 5,23%.

Nas projeções do economista Fábio Romão, especialista em acompanhamento de preços da consultoria 4Intelligence (ex-LCA), o IPCA de agosto registrará deflação em torno de 0,2%, mas com repique forte em setembro, quando pode subir 0,8%, refluindo no último trimestre para fechar o ano em 5%.

Romão reconhece que sua projeção da inflação cheia de 2025 pode ser revista para baixo, em linha com outras previsões que já apontam variação do IPCA em 4,9% ou 4,8%, no fim do ano. Ainda acima do teto do intervalo do tolerância do sistema de metas, que é de 4,5%, para um centro de 3%, a inflação está em trajetória descendente.

As maiores pressões de alta no IPCA de julho vieram da energia elétrica. Com a falta de chuvas, vigora bandeira vermelha nível 1, o que provoca elevações nas tarifas. Na avaliação do economista José Francisco de Lima Gonçalves, dos 26 pontos de alta da inflação em julho, perto da metade (12 pontos) vieram da energia elétrica.

Também o item energia elétrica continuará pesando na marcha da inflação em agosto e setembro. Em agosto, quando está prevista deflação no IPCA mensal, novo bônus de Itaipu terá forte contribuição no recuo previsto da inflação. Novamente o repique do bônus concedido no mês anterior jogará setembro, de acordo com as projeções, para a segunda inflação mensal mais alta de 2025, apenas abaixo da elevação de 1,31%, em fevereiro.

Recuos de preços em combustíveis e, principalmente, na alimentação no domicílio, compensaram, em julho, as pressões em energia elétrica, secundadas por itens mais voláteis, como passagens aéreas e jogos de azar. Pelo segundo mês consecutivo, o item alimentação no domicílio registrou deflação. Depois de recuar 0,43% em junho, os preços de alimentos voltaram a cair, e com mais intensidade, agora em 0,63%.

Para agosto, as previsões são de nova queda no IPCA de alimentos no domicílio. Nas estimativas de Fábio Romão, o recuo ficaria em 0,3%, mas daí em diante, mês a mês, teria lugar um novo ciclo de altas nos preços dos alimentos. O item alimentação no domicilio fecharia 2025 com alta pouco acima de 6% — variação ainda elevada, ajudando a puxar o IPCA para mais longe do centro da meta, porém abaixo da forte alta de 8,2% em 2024.

"Boas safras, valorização do real ante o dólar e reflexos das barreiras impostas a exportações de frangos, com os casos de gripe aviária, ajudaram na contenção de preços de alimentos até aqui e em agosto. Mais para a frente, mesmo com eventuais aumentos de oferta interna provocados pelo tarifaço de Trump, esperamos reversão altista nos preços dos alimentos em in natura e em carnes". Fábio Romão, economista da consultoria 4Intelligence

Se e enquanto perdurarem as tendências baixistas nas cotações do dólar, preços de outros itens do IPCA contribuirão para moderar pressões inflacionárias. Com o freio do endividamento elevado e do alto custo dos financiamentos, bens industriais — um grupo que vai de automóveis a vestuário, incluindo eletroeletrônicos — ocupam a linha de frente dessa tendência de baixa. Desde que o dólar começou a recuar ante o real, a inflação no segmento tem sido sistematicamente revisada para menos.

Do outro lado, com pressões altistas sobre a inflação, está o setor de serviços. Com o mercado de trabalho ainda aquecido e, mais do que isso, com os salários em elevação, os preços nos serviços têm resistido ao início da desaceleração da atividade.

Nos núcleos dos serviços, que espelham os subitens mais estruturais do segmento, recuo em julho. Se, em julho, no geral os serviços já apresentaram alguma estabilidade, no acumulado em 12 meses e nas projeções a frente, ainda se situam bem acima do teto do intervalo de tolerância do sistema de metas. Resistências em preços nos serviços serão o principal vetor a impedir queda mais rápida e acentuada da inflação no restante de 2025.