Deixada de lado na cúpula Trump-Putin, Ucrânia luta contra conquista russa de mais território

Por Andrew Osborn e Lili Bayer

MOSCOU/BRUXELAS (Reuters) - Pequenos grupos de soldados russos entraram mais profundamente no leste da Ucrânia nesta terça-feira, antes de uma cúpula entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos EUA, Donald Trump, que os líderes europeus temem que possa terminar em termos de paz impostos a uma Ucrânia ilegalmente reduzida.

Em uma das incursões mais extensas até agora neste ano, as tropas russas avançaram perto da cidade de mineração de carvão de Dobropillia, parte da campanha de Putin para assumir o controle total da região de Donetsk, na Ucrânia. As Forças Armadas da Ucrânia enviaram tropas de reserva, dizendo que estavam em um combate difícil contra os soldados russos.

Trump disse que qualquer acordo de paz envolveria "alguma troca de territórios para a melhoria de" Rússia e Ucrânia, que até agora dependia dos EUA como seu principal fornecedor de armas.

Mas, como todas as áreas que estão sendo contestadas ficam dentro da Ucrânia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e seus aliados da União Europeia temem que ele seja pressionado a ceder muito mais do que a Rússia.

Nesta terça-feira, o governo de Trump moderou as expectativas de grandes progressos em direção a um cessar-fogo, chamando sua reunião de sexta-feira com Putin no Alasca de um "exercício de escuta".

Zelenskiy e a maioria de seus pares europeus disseram que uma paz duradoura não pode ser garantida sem a Ucrânia na mesa de negociações, e um acordo deve estar em conformidade com o direito internacional, a soberania da Ucrânia e sua integridade territorial.

Eles realizarão uma reunião virtual com Trump na quarta-feira para ressaltar essas preocupações antes da cúpula com Putin, a primeira cúpula EUA-Rússia desde 2021.

"Uma paz imitada em vez de genuína não se manterá por muito tempo e apenas incentivará a Rússia a tomar ainda mais território", disse Zelenskiy em um comunicado na terça-feira.

Zelenskiy disse que a Rússia deve concordar com um cessar-fogo antes que as questões territoriais sejam discutidas. Ele rejeitaria qualquer proposta russa para que a Ucrânia retire suas tropas da região oriental de Donbas e ceda suas linhas defensivas.

Questionada por que Zelenskiy não estava se juntando aos líderes dos EUA e da Rússia na cúpula do Alasca, uma porta-voz da Casa Branca disse nesta terça-feira que a reunião bilateral havia sido proposta por Putin, e que Trump aceitou para obter uma "melhor compreensão" de como acabar com a guerra.

"Apenas uma das partes envolvidas nessa guerra estará presente e, portanto, o presidente deve ir e obter um entendimento mais firme e melhor de como podemos encerrar essa guerra", disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt aos repórteres. "É preciso que os dois países concordem com um acordo."

Trump está aberto a uma reunião trilateral com Putin e Zelenskiy mais tarde, disse Leavitt.

RÚSSIA AVANÇA NO LESTE DA UCRÂNIA

A Ucrânia enfrenta uma escassez de soldados após a invasão da Rússia há mais de três anos, facilitando o caminho para os últimos avanços russos.

"Esse avanço é como um presente para Putin e Trump durante as negociações", disse Sergei Markov, ex-conselheiro do Kremlin, sugerindo que isso poderia aumentar a pressão sobre a Ucrânia para ceder território em qualquer acordo.

Enquanto isso, os militares ucranianos disseram ter retomado dois vilarejos na região de Sumy, no leste do país, na segunda-feira, parte de uma pequena reviravolta em mais de um ano de ganhos russos lentos e atritos no sudeste.

A Rússia, que lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, montou uma nova ofensiva este ano em Sumy, depois que Putin exigiu uma "zona tampão" no local.

A Ucrânia e seus aliados europeus temem que Trump, ansioso por reivindicar o crédito pela paz e selar novos acordos comerciais com o governo russo, acabe recompensando Putin por seus 11 anos de esforços para tomar o território ucraniano, os últimos três em guerra aberta.

EUROPEUS VINCULAM UCRÂNIA À SUA PRÓPRIA SEGURANÇA

Os líderes europeus disseram que a Ucrânia deve ser capaz de se defender se a paz e a segurança forem garantidas no continente, e que estão prontos para contribuir ainda mais.

"A Ucrânia não pode perder esta guerra e ninguém tem o direito de pressionar a Ucrânia a fazer concessões territoriais ou outras, ou a tomar decisões que pareçam capitulação", disse o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, em uma reunião do governo. "Espero que possamos convencer o presidente Trump sobre a posição europeia."

Zelenskiy disse que ele e os líderes europeus "todos apoiam a determinação do presidente Trump".

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, principal aliado de Putin na Europa, foi o único líder a não aderir à declaração de unidade da UE. Ele zombou de seus pares como "marginalizados" e disse que a Rússia já havia derrotado a Ucrânia.

"Os ucranianos perderam a guerra. A Rússia ganhou essa guerra", disse Orbán ao canal Patriota no YouTube em uma entrevista.

Trump endureceu recentemente sua posição em relação à Rússia, concordando em enviar mais armas dos EUA para a Ucrânia e ameaçando com pesadas tarifas comerciais sobre os compradores de petróleo russo em um ultimato que agora expirou.

(Reportagem de Lili Bayer em Bruxelas e Andrew Osborn em Moscou; reportagem adicional de Alan Charlish, Sudip Kar-Gupta, Lidia Kelly, Krisztina Than e Pavel Polityuk)