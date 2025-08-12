Topo

Notícias

Data para simulado na Foz do Amazonas foi marcada e Ibama divulgará, diz Petrobras

12/08/2025 17h48

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A data para a realização de simulado na Bacia da Foz do Rio Amazonas, em águas profundas do Amapá, foi definida, mas a divulgação será feita pelo órgão ambiental federal Ibama, afirmou nesta terça-feira a diretora executiva de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, a jornalistas.

O simulado é considerado pela petroleira estatal como a última etapa do processo de licenciamento em curso para a perfuração de um poço exploratório na região, antes que o Ibama decida se dará sua autorização para a atividade.

A indústria de petróleo vê na Bacia da Foz do Amazonas grande potencial para descoberta de novas reservas de petróleo, mas a região tem também enormes desafios socioambientais.

O simulado, que irá testar a capacidade de resposta em um caso de acidente com vazamento na região, deve ter duração de três a quatro dias, segundo Anjos.

(Por Rodrigo Viga Gaier e Fábio Teixeira)

