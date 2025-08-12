Dados de emprego irritaram Trump, mas membros do Fed os viram como motivo para cortar os juros

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Os dados de emprego que levaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a demitir a chefe de uma agência de estatísticas, chamando-os de "manipulados", estão sendo vistos como evidências pelas autoridades do Federal Reserve de uma economia em desaceleração e como justificativa para os cortes na taxa de juros desejados por Trump.

"O último relatório de emprego confirmou alguns dos sinais de fragilidade e redução do dinamismo no mercado de trabalho", disse a diretora Michelle Bowman em um discurso no sábado, que detalhou como os números de julho e as revisões dos meses anteriores validaram suas preocupações sobre o enfraquecimento da economia.

"Vejo o risco de que um atraso na tomada de medidas possa resultar em uma deterioração das condições do mercado de trabalho e em uma desaceleração ainda maior do crescimento econômico."

Embora os sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho possam fazer com que Trump consiga seu desejo de que o Fed reduza os juros, o que ele acredita que resultaria em custos mais baixos sobre a crescente carga de dívidas do país, isso também vai na contramão de suas afirmações de que suas políticas estão impulsionando o crescimento.

Comentários de autoridades que recentemente se concentraram no aumento da inflação, por exemplo, mostram que as notícias sobre o declínio do crescimento do emprego em maio, junho e julho começaram a mudar sua percepção dos riscos enfrentados pela economia.

Embora apenas Bowman e outro indicado de Trump, o diretor Christopher Waller, tenham defendido até agora cortes imediatos nos juros, com ambos divergindo da decisão do mês passado de manter a taxa estável, os investidores agora colocam uma probabilidade de mais de 85% em um corte na reunião de 16 e 17 de setembro.

Novos dados divulgados nesta terça-feira mostraram ainda que os preços ao consumidor subiram 2,7% em julho na base anual, o mesmo que em junho, um número mantido pelos preços mais baixos da gasolina e dos alimentos domésticos.

No entanto, excluindo os custos voláteis de alimentos e energia, a inflação subjacente subiu para 3,1%, de 2,9% no mês anterior, impulsionada por aumentos nos preços de serviços, incluindo assistência médica e viagens aéreas, e por bens, incluindo móveis e veículos usados, que podem estar relacionados às tarifas.

Operadores mantiveram suas apostas em cortes nas reuniões de setembro e dezembro do Fed após a divulgação dos dados.

Apesar de todas as suas deficiências recentes na produção de dados, o Bureau of Labor Statistics (BLS) tem verificações internas densas para garantir que os números não sejam manipulados, enquanto o Fed está atento a irregularidades e quase sempre cauteloso ao abordar mudanças na política monetária.

Em comentários recentes, membros do Fed observaram maneiras de complementar e verificar o que vem do BLS.

As autoridades "analisam os dados produzidos pelos órgãos estatísticos do governo. Também analisamos muitos dados que não são produzidos por órgãos governamentais de estatística. Tentamos validar o que os diferentes conjuntos de dados estão dizendo, para ter certeza de que estão contando a mesma história", disse o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, na semana passada.