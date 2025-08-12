'Cristão, patriota' e casado com delegada: quem é o suspeito de matar gari

Um empresário foi preso ontem por suspeita de atirar e matar um gari durante uma briga de trânsito, em Belo Horizonte.

Quem é o empresário

Renê da Silva Nogueira Júnior, 47, diz ser sócio de três empresas. Antes do caso, ele mantinha presença ativa nas redes sociais, onde se apresentava como "cristão, esposo, pai e patriota" e reunia quase 30 mil seguidores no Instagram. Após a repercussão, todos os perfis foram excluídos, incluindo o LinkedIn.

Ele é casado com uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais. Ana Paula Lamego Balbino Nogueira está lotada na Casa da Mulher Mineira, unidade policial inaugurada em março de 2022. Ela é autora do livro intitulado "Violência Doméstica e Políticas Públicas de Enfrentamento".

Nogueira Júnior disse ter duas graduações e três MBAs. Em entrevista ao podcast Propetec, em maio de 2025, ele afirmou ser graduado em administração pela PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e em publicidade pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). Ele afirma ter passagens longas por grandes multinacionais de bebidas e alimentos.

O UOL questionou se a delegada deseja se manifestar por meio da assessoria da Polícia Civil. O espaço segue aberto.

O crime

O caso ocorreu na manhã de ontem, no bairro Vista Alegre. Segundo a Polícia Militar, Laudemir de Souza Fernandes, 44, trabalhava na coleta de lixo quando o empresário se incomodou com o espaço ocupado pelo caminhão e exigiu passagem.

Testemunhas relataram que Nogueira Júnior ameaçou "atirar na cara" da motorista do caminhão. A condutora entrou em choque e os colegas garis intervieram. Foi quando Laudemir foi atingido por um disparo no tórax. Ele chegou a ser levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu. O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal, passou por exames e foi liberado à família.

Após o disparo, o suspeito fugiu sem prestar socorro. Horas depois, foi localizado pela Polícia Civil treinando em uma academia de alto padrão no bairro Estoril, área nobre da capital mineira. Policiais cercaram o local para evitar fuga. Ele foi levado à delegacia com roupa de treino e o rosto coberto por um pano.

A perícia recolheu dois cartuchos de calibre .380 no local do crime, um deflagrado e outro intacto. O material foi encaminhado para análise.

Fernandes era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à Prefeitura de Belo Horizonte. Em nota, a administração municipal lamentou o ocorrido e disse que a prestadora está prestando apoio à família. A Localix Serviços Ambientais, empresa para a qual ele trabalhava, classificou o caso como "violência injustificável".

Nogueira Júnior foi ouvido na delegacia acompanhado por advogados e deve passar por audiência de custódia. A Polícia Civil ainda não informou se ele tem porte de arma nem se a pistola calibre .380 pertence a ele ou à esposa.

A Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante do empresário pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado. O inquérito aponta motivo fútil e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Três testemunhas reconheceram Nogueira Júnior, que foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

A corporação abriu procedimento disciplinar e inquérito para apurar a conduta da delegada. A investigação ficará a cargo da Corregedoria-Geral e, segundo a nota, será conduzida com rigor e transparência.