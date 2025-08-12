Topo



Criminoso ligado à quadrilha do Faraó dos Bitcoins é preso no Rio

12/08/2025 08h05

A Polícia Civil do Rio prendeu Thiago Julio Gadelha, ligado a quadrilha de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o Faraó dos Bitcoins. Os policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital, realizada nessa segunda-feira (11), localizaram o criminoso em um imóvel no bairro Parque São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Thiago Gadelha, segundo as investigações, fazia parte do grupo envolvido em diversos delitos, desde crimes financeiros e contra a vida. Ele está envolvido em uma série de homicídios e tentativas de homicídio, ocorridos em 2021 na Região dos Lagos.



As vítimas eram concorrentes da empresa do grupo ou pessoas que pudessem representar ameaça aos negócios ilícitos obtidos pela organização criminosa.

Gadelha ficou preso no sistema penitenciário do Rio, por quase dois anos, mas passou a responder em liberdade, até que, no mês passado, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva contra ele.

Faraó dos Bitcoins

O Faraó dos Bitcoins, Glaidson dos Santos, está preso desde agosto de 2021. A operação que o levou à prisão, foi realizada pela Superintendência da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro.

A ação policial foi responsável por umas das maiores apreensões de criptomoedas e valores em espécie. Foram cerca de R$ 150 milhões em criptoativos e R$ 14 milhões em dinheiro, além de dezenas de veículos, relógios e joias.

Transferência

Em 2023, Glaidson Acácio dos Santos foi transferido para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. A transferência contou com a participação da Coordenação de Aviação Operacional da Polícia Federal e de agentes da Delegacia de Repressão a Drogas da Superintendência da PF no Rio. 

