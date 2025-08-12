Crimes denunciados por Felca: veja o que se sabe sobre exposição infantil na internet

Temas envolvendo pedofilia na internet tem ganhado força depois que o influenciador digital Felca fez, na semana passada, uma denúncia após observar o crescimento desse tipo de conteúdo nas redes sociais - um assunto, segundo ele, "pouco falado por quem tem alcance". Após a publicação de vídeo, o assunto também entrou em discussão entre parlamentares.

Como o debate ganhou repercussão?

O influenciador Felca, que já se posicionou contra apostas online, mais recentemente, gravou um vídeo denunciando perfis que exploram a imagem de crianças na internet. No mesmo dia em que publicou Adultização, que já mais de 30 milhões de visualizações em seu canal no YouTube, ele revelou que anda com carro blindado e seguranças para se proteger de possíveis ameaças.

"Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo", comentou sobre a postagem que fez na última quinta-feira, 7. Em 50 minutos, o youtuber fez um compilado de denúncias sobre influenciadores que abusam da imagem de crianças, mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar esse tipo de conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes.

O que ocorreu após o vídeo dele viralizar?

Somente até o fim da noite desta segunda-feira, 13 projetos tinham sido protocolados na Câmara sobre adultização e penalização da pornografia, sob os números 3836, 3837, 3840, 3848, 3851, 3852, 3856, 3859, 3875, 3877, 3878, 3885, 3889. O de número 3852 sugere abertamente a criação de uma Lei Felca.

Projeto sobre segurança de crianças e adolescentes nas redes ganha força na Câmara

Depois de o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), dizer que a Casa vai pautar propostas contra a adultização de crianças e adolescentes, uma proposta em especial ganhou força para ir a votação em plenário. A proposição estabelece mecanismos para o combate de conteúdos de exploração sexual de crianças e adolescentes em ambiente digital, também cria regulações para o uso de redes sociais e jogos online para crianças e adolescentes.

Esse projeto é de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e já foi aprovado no Senado em dezembro. A proposta é bem vista por organizações da sociedade civil, como o Instituto Alana. Tanto autor e relator da proposta, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI), correm para assegurar que o projeto seja votado. Motta decidiu entrar na discussão após um vídeo do youtuber Felca alcançar mais de 30 milhões de visualizações em poucos dias.