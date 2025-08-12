Topo

Notícias

Conselho da Europa faz alerta sobre venda de armas a Israel

12/08/2025 09h47

O Conselho da Europa fez um alerta, nesta terça-feira (12), sobre a venda de armas a Israel e instou seus 46 países membros e garantir que não sejam utilizadas no âmbito de violações dos direitos humanos em Gaza.

O apelo ocorre dias depois da Alemanha anunciar que não entregaria a Israel armas que pudessem ser usadas nos planos israelenses para tomar o controle da Cidade de Gaza.

Em um comunicado, o comissário de Direitos Humanos do Conselho da Europa, Michael O'Flaherty, reiterou seu pedido aos países membros para que "façam tudo o possível para prevenir e responder às violações do direito internacional humanitário e aos direitos humanos no contexto do conflito em Gaza".

"Isto inclui a aplicação das normas legais existentes para garantir que as transferências de armamento não sejam autorizadas quando existir risco de que sejam utilizadas para cometer violaçãoes" dos direitos fundamentais, escreveu o comissário.

O Conselho da Europa, com sede em Estrasburgo (nordeste da França), é responsável por garantir a democracia e os direitos humanos no continente, e é um órgão diferente da União Europeia.

Vários líderes mundiais condenaram a decisão de Israel de intensificar sua ofensiva em Gaza. 

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, respondeu no domingo que o plano de atacar os redutos remanescentes do movimento islamista palestino Hamas em Gaza era "a melhor forma de acabar com a guerra".

bar/tjc/zm/yr/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Nove soldados mortos em ataque no Paquistão

Bolívia em crise comparece às urnas para guinada à direita após 20 anos

Ipsos/Ipec: 75% dos brasileiros veem 'tarifaço' como decisão de natureza política

Incêndios florestais na Europa atingem pontos turísticos e florestas

Trump acusará governo Lula e Moraes de violar direitos humanos, diz jornal

Evergrande anuncia que vai sair da Bolsa de Hong Kong

Rússia faz avanço repentino na Ucrânia antes de reunião Trump-Putin, mostram mapas

Milionário e ex-presidente competem para tirar a esquerda do poder na Bolívia

Bebê morre após ser deixado com irmã de 5 anos para mãe ir a baile no Rio

Explosão em fábrica de dinamite deixa oito pessoas feridas no Paraná

Conselho da Europa faz alerta sobre venda de armas a Israel