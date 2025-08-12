Topo

Kotscho: Congresso vira as costas para o Brasil e chega ao fundo do poço

Hugo Motta (Republicanos-PB) consegue abrir sessão após motim bolsonarista Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress
Ricardo Kotscho

Colunista do UOL

12/08/2025 12h17

Em meio à guerra tarifária, o Congresso Nacional vira as costas para o país para tratar apenas dos interesses particulares e proteger seus membros envolvidos em tenebrosas transações, preocupado em anistiar golpistas e colocar na pauta um "pacote da impunidade". É o fundo do poço.

Chega a ser um deboche pensar em dar 45 dias de prazo para a corregedoria da Câmara investigar o motim de semana passada, que todo mundo viu ao vivo na TV, com a desmoralização de Hugo Motta (Republicanos-PB), hoje um ex-presidente da Casa em exercício. Vão investigar o quê? As punições reclamam urgência.

Basta pegar as gravações e identificar um por um os que tomaram de assalto a Mesa da Câmara, em mais uma tentativa de golpear o Estado de Direito, com o único objetivo de livrar da prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A cada dia que passa, à medida em que se aproxima o julgamento dos golpistas do 8 de Janeiro, mais se apequena o Parlamento, o pior da nossa história. Quem vai mandar na Câmara agora? Arthur Lira (PP-AL), o padrinho de Motta que costura acordos em seu nome? Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), o porta-voz de Malafaia? Marcel Van Hattem (Novo-RS), o que não queria sair da cadeira? Zé Trovão (PL-SC), o que tentou impedir a passagem do ex-presidente em exercício?

Até agora, a Câmara não tomou nenhuma providência contra a conspiração comandada por Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos para levar o pai de volta ao poder, agora com o ostensivo apoio do governo de Donald Trump, algo inédito na nossa história republicana.

O pior é que nós continuamos pagando os salários, as verbas de gabinete e todas as mordomias para Eduardo e toda essa turma, que resolveu partir para o auto-esculacho do Parlamento, um dos objetivos do "tudo ou nada" promovido no desespero dos bolsonaristas com medo da cadeia. Só querem criar caos e confusão para abalar as instituições.

Tudo vai sendo naturalizado no noticiário, como se fosse normal um deputado que fugiu do país para não ser preso articular ataques do governo americano ao Judiciário e à economia do país com o tarifaço de 50%, que praticamente inviabiliza as exportações brasileiras para os Estados Unidos.

Em 1964, o governo americano também agiu para derrubar um governo eleito no Brasil e colocar em seu lugar os militares amigos para servir aos seus interesses durante 20 anos de ditadura, mas daquela vez eles foram mais discretos. Levamos 30 anos para saber o que aconteceu, quando documentos secretos foram liberados pelos Estados Unidos.

Agora, não. Tudo é feito à luz do dia, diretamente do Salão Oval ou do Departamento de Estado, em declarações do presidente Trump à imprensa ou em notas oficiais do governo, ameaçando diariamente a nossa soberania como se o Brasil fosse o 51º estado americano e tivesse que cumprir as ordens do império.

Bom lembrar que, em 1964, boa parte do Congresso brasileiro e das lideranças políticas tentou resistir ao golpe; parlamentares e governadores foram cassados e presos; muitos tiveram que partir para um longo exílio. E o que se vê agora? Um Congresso de cócoras para os Bolsonaro e seus aliados americanos, fazendo de conta que está tudo bem, tudo normal, tudo beleza.

Ficam procurando pelo em ovo (sem ironia) nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, a quem devemos estar ainda numa democracia e eu poder escrever esta coluna sem medo de entrar na lista dos desaparecidos. Por isso, a ferocidade dos ataques dos golpistas daqui e de fora ao ministro do STF que não se verga aos arreganhos dos americanos nem dos arautos da falsa simetria em defesa da "liberdade de expressão" de quem pratica crimes pela internet.

Nada pode ser comparado ao que estamos vivendo agora. Tenho a impressão de que muitos ainda não se deram conta da gravidade do momento. A sobrevivência da nossa soberania e da nossa democracia corre sério risco.

Vida que segue.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

