Confiança do investidor alemão cai mais do que esperado em agosto, diz instituto

12/08/2025 08h20

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores alemães caiu mais do que o esperado em agosto, informou o instituto de pesquisa econômica ZEW nesta terça-feira, citando a decepção generalizada com o acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia e o desempenho econômico lento da Alemanha no segundo trimestre.

O índice de sentimento econômico caiu para 34,7 pontos, de 52,7 pontos em julho, enquanto os analistas consultados pela Reuters apontavam para uma leitura de 39,8.

"Os especialistas do mercado financeiro estão decepcionados com o acordo comercial anunciado entre a UE e os EUA", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

Os EUA fecharam um acordo comercial com a União Europeia no mês passado, impondo uma tarifa de importação de 15% sobre a maioria dos produtos da UE.

O declínio também se deve ao fraco desempenho da economia alemã no segundo trimestre, disse Wambach.

A economia da Alemanha contraiu-se 0,1% no segundo trimestre, com a desaceleração da demanda dos Estados Unidos após meses de fortes compras em antecipação às tarifas norte-americanas.

A avaliação da pesquisa sobre a situação econômica atual também se deteriorou significativamente, com o indicador caindo para menos 68,6 pontos, de menos 59,5 pontos no mês anterior.

