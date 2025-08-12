Conab: colheita de milho avança 8,5 pontos porcentuais e alcança 83,7% da área

São Paulo, 12 - A colheita de milho de inverno no País, referente à safra 2024/25, alcançava, até domingo (10), 83,7% da área, avanço de 8,5 pontos porcentuais em comparação com o domingo anterior. Em relação a igual período da safra 2023/24, quando 94,7% da área havia sido colhida, há atraso de 11 pontos porcentuais. Já em comparação com a média dos últimos cinco anos, de 84,3%, os trabalhos estão atrasados em 0,6 ponto porcentual. As informações foram divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim semanal de progresso de safra.Ainda quando ao milho de inverno, Mato Grosso, o principal produtor do grão, colheu 99,1% da área. Paraná, 75% e Mato Grosso do Sul, 59%. Os trabalhos já se encerraram no Piauí, Tocantins e Maranhão.A colheita do milho verão 2024/25, por sua vez, alcançava até domingo 99,9%, avanço de 0,1 ponto porcentual ante o domingo anterior e leve atraso de 0,1 ponto porcentual em relação a igual período da safra 2023/24. Na comparação com a média dos últimos cinco anos, de 100%, há atraso de 0,1 ponto porcentual. Ainda falta terminar a colheita apenas no Maranhão, que contava, até ontem, com 99% da área ceifada.Já a colheita do algodão 2024/25 atingia até domingo 39% da área plantada, avanço de 9,3 pontos porcentuais em relação aos 29,7% da semana anterior. Na comparação com igual momento da safra passada, quando 55,3% da área havia sido trabalhada, há atraso de 16,3 pontos porcentuais. Em relação à média das últimas cinco safras, de 59,3%, há atraso de 20,3 pontos porcentuais. Mato Grosso, o principal produtor, já retirou dos campos 31,7% da safra. Os trabalhos estão mais adiantados no Piauí, com 81% das lavouras da fibra colhidas, seguido de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, ambos com 76%.A semeadura de trigo 2024/25 se encerrou no País. No domingo anterior, 99,6% da área havia sido semeada.Por fim, a colheita de trigo 2024/25 começou nos Estados de Goiás, com 78% da área colhida, Minas Gerais, com 22%, e Mato Grosso do Sul, com 3%. Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo ainda não começaram a colher o cereal.