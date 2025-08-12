Como oficializa contratação de Álvaro Morata

Topo

O Como anunciou nesta terça-feira (12) a contratação do atacante espanhol Álvaro Morata, que chega ao clube italiano comandado pelo técnico Cesc Fàbregas por empréstimo vindo do Milan, com opção de compra obrigatória. 

Morata, de 32 anos, tem vasta experiência na Itália, tendo também jogado pela Juventus. Com o passe pertencente ao Milan desde que deixou o Atlético de Madrid há um ano, o atacante espanhol passou a segunda metade da temporada 2024-2025 emprestado ao turco Galatasaray.

"Estou muito feliz por me juntar ao Como. No ano passado, depois de jogar contra eles, pude apreciar a equipe e o projeto. Dá para ver que há muita ambição", disse Morata, vencedor da Eurocopa de 2024 e da Liga das Nações de 2023 com a camisa da seleção espanhola.

