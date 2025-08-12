Como ganhar glúteos: 8 exercícios e dicas para o bumbum crescer

Localizados entre a cintura e a parte superior da coxa, os glúteos são um grupo muscular essencial para a locomoção e a estabilidade corporal. Eles são formados por três músculos principais: glúteo mínimo, glúteo médio e glúteo máximo. Juntos, participam de funções como estender e flexionar o quadril, girar externamente o fêmur e controlar a abertura e fechamento das coxas.

Apesar da fama estética, o bumbum é uma engrenagem funcional do corpo. Ele sustenta a postura, ajuda a manter a coluna estável, protege contra dores lombares e garante potência nos movimentos de membros inferiores. Atletas de modalidades como corrida, ciclismo, futebol e tênis dependem dessa musculatura para ter mais força e prevenir lesões em quadris e joelhos.

Por que treinar vai além da estética

Os glúteos são parte do core — conjunto de músculos que engloba abdome, lombar, pelve e quadril —, uma central de força que transfere energia para praticamente todos os movimentos. Fortalecê-los reduz o risco de sobrecarga na lombar e melhora a eficiência de movimentos básicos do dia a dia, como subir escadas ou levantar objetos.

Estudos mostram que a ativação equilibrada dos glúteos protege articulações e otimiza a produção de força, o que significa melhor desempenho em atividades físicas e mais qualidade de vida. Treinar essa região, portanto, não é apenas "esculpir o físico", é investir em longevidade e mobilidade —importante tanto para mulheres como para homens.

Como montar um treino eficiente

O treino ideal combina exercícios compostos, que trabalham diversos músculos ao mesmo tempo, com isolados, que focam diretamente nos glúteos. Agachamento, levantamento terra e afundo são exemplos compostos que, além dos glúteos, ativam quadríceps, posteriores da coxa e core. Já a elevação pélvica e a cadeira abdutora são isolados que permitem trabalhar o músculo de forma mais concentrada.

Para obter resultados, a periodização importa. É possível incluir glúteos no treino de pernas ou dedicar um dia exclusivo para essa musculatura. Nesse caso, recomenda-se respeitar um intervalo mínimo de dois dias entre o treino de pernas e o treino de glúteos para evitar sobrecarga e permitir a recuperação muscular — processo essencial para o crescimento e fortalecimento.

8 exercícios para colocar no radar

Não é preciso fazer todos de uma vez. O ideal é que um profissional de educação física selecione, combine e ajuste cargas e repetições de acordo com seus objetivos e condicionamento.

1. Elevação pélvica: Trabalha intensamente glúteo máximo, médio e mínimo; pode ser feita no solo, com barra ou com variações unilaterais, e também em máquina.

Imagem: iStock

2. Agachamento com barra: Movimento composto que envolve glúteos, quadríceps, posteriores e core.

Imagem: iStock

3. Afundo com halteres: Alterna a carga entre as pernas e ativa diferentes áreas do bumbum e coxas.

Imagem: iStock

4. Quatro apoios com tornozeleira: Isola o trabalho nos glúteos; pode ser adaptado na polia baixa.

Imagem: iStock

5. Agachamento sumô com halter: Posição mais aberta das pernas recruta fibras diferentes do glúteo.

Imagem: Rodrigo Niemeyer/UOL Agradecimento: Academia Peralta Fitness

6. Mesa flexora: Foca nos posteriores, mas também auxilia na sustentação e força dos glúteos.

Imagem: iStock

7. Cadeira abdutora: Excelente para o glúteo médio, crucial para estabilização do quadril. Também pode ser feito em pé, com caneleira, elástico ou na polia.

Imagem: Rodrigo Niemeyer/UOL. Agradecimento: Runner

8. Superman com isometria: Fortalece glúteos, lombar e músculos posturais simultaneamente.

Imagem: iStock

*Com informações de reportagem publicada em 25/05/2023