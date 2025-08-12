Auditor com 'total domínio'; como era esquema com varejistas, segundo MP-SP

O esquema de corrupção investigado pelo Ministério Público de São Paulo envolvendo as varejistas Ultrafarma e Fast Shop foi possível graças ao domínio do auditor preso na operação de hoje sobre as etapas. Além dele, o empresário Sidney Oliveira, fundador da rede farmacêutica, e o executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes também foram alvos de mandados de prisão temporária. Posteriormente, um outro auditor também foi preso.

O que aconteceu

Promotores do MP-SP diz que auditor investigado e preso tinha "todo o domínio" em relação ao procedimento que envolve valores bilionários. "Ele ajudava as empresas a conseguir o ressarcimento dos valores de várias formas", diz. "Toda empresa contribuinte tem esse direito [ao ressarcimento], mas o procedimento é muito complexo", explica o promotor.

Auditor tinha conhecimento sobre todas as etapas que o esquema envolvia. Segundo os investigadores, havia a fase da coleta de documentos, depois o acompanhamento das documentações e, por fim, a garantia que ele dava às empresas que os créditos tributários não seriam revistos. "Ele fazia com maior agilidade do que as outras empresas conseguiam", diz. "Ora ele ajudava as empresas, ora ele deferia".

Fiscal atuava como "leva e traz", operando num "ciclo completo de troca de informações", segundo MP-SP. "Ele solicitava informações e quando mandavam algo errado, ele mesmo corrigia", dizem os promotores. "Ele fazia a comunicação diária com as empresas, ele tinha certificado digital. Como ele tinha todo domínio em relação a procedimento que envolve valores bilionários.

Artur Gomes da Silva Neto, era responsável por "dar o caminho das pedras" para o esquema de corrupção, segundo os investigadores. O MP-SP informou que, segundo as investigações, ele atuava no departamento de fiscalização da secretaria da Fazenda desde 2018. O segundo auditor investigado é Marcelo de Almeida Gouveia, que prestaria auxílio a ele.

Investigação teve início em maio de 2021, segundo MP-SP. Contudo, a investigação apura se há indícios de ter começado antes disso. Os investigadores informaram ainda calculam quanto o valor do prejuízo causado à secretaria da Fazenda.

O passo a passo da investigação

Empresas pagavam propina em troca de vantagens indevidas na secretaria estadual da Fazenda. Segundo o MP-SP, empresas do comércio varejista passaram a pagar centenas de milhões de reais para auditores fiscais da receita estadual para conseguirem o ressarcimento de créditos de ICMS que possuíam na Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo. Os promotores explicaram que o esquema funciona, de um lado público, com servidores do Estado, e do lado privado, com empresas do comércio varejista.

Chamou a atenção do MP-SP a evolução patrimonial da empresa da mãe do auditor. Em 2021, o patrimônio declarado pela empresa da mulher foi de R$ 411 mil; em 2023, ela declarou R$ 2 bilhões. As informações são do Ministério Público de São Paulo, que fez busca e apreensão na sede da Smart Tax, que é o mesmo endereço do auditor fiscal, em Ribeirão Pires.

No segundo semestre de 2021, a empresa, que até então não tinha atividade operacional, passou a receber "dezenas de milhões" de reais da Fast Shop. Após a quebra de sigilo fiscal, ficou comprovado que mais de R$ 1 bilhão em transferências foram feitos pela empresa para a Smart Tax. "Na prática, essa empresa era operada pelo fiscal, detectamos isso através de diligências". Em nota, a empresa afirmou que não teve acesso à investigação e "está colaborando com o fornecimento de informações às autoridades competentes".

Empresa não tinha funcionários e é considerada uma companhia de fachada. A suspeita do MP-SP é de que o auditor Artur Gomes da Silva Neto, considerado o "cérebro" da operação, fizesse todos os serviços da companhia para desviar o dinheiro. "Só a mãe do fiscal, que não tinha formação técnica para atuar nessa área de tributação, era funcionária", afirmou o promotor João Ricupero, do MP-SP.

Investigação foi possível por meio de quebra de sigilo fiscal e telemático [dados]. Os promotores informaram ainda que as investigações estão em andamento e que números e estimativas serão atualizados. "O desafio é verificar se há outros auditores fiscais envolvidos na corrupção do lado da secretaria da Fazenda e se há outras empresas que se valeram desse esquema", diz um dos promotores. O MP-SP não divulgou o nome de outras empresas investigadas na operação.

Esquema revela dificuldades das empresas na secretaria e a venda da facilidades, dizem promotores. Segundo o órgão, a primeira fase dos trabalhos de investigação incluiu detectar e comprovar que houve pagamentos ilícitos para funcionários públicos que facilitaram favores fiscais. Agora, o órgão afirma que pedirá uma reanálise de todos os procedimentos que envolveram as empresas e os auditores envolvidos.

Envolvimento da Ultrafarma foi verificado com a quebra telemática da empresa, dizem promotores. "O mesmo serviço que o fiscal prestava para a Fast Shop prestava para a Ultrafarma: da coleta de notas fiscais e documentação necessária até o próprio pedido de ressarcimento na Fazenda, ele acompanhava e deferia o ressarcimento de créditos. Ele tinha o próprio certificado digital da Ultrafarma para fazer os pedidos junto ao sistema."

MP-SP vai ouvir mais proprietários da Ultrafarma. Segundo o órgão, quem estava na posição de comando era o proprietário, Sidney Oliveira. Agora, o MP-SP quer saber se os demais proprietários tinham poder decisório no esquema.

O que dizem os envolvidos

As defesas de Sidney Oliveira, Mario Otavio Gomes e Arthur Gomes Neto não se pronunciaram até a publicação da reportagem. O espaço está aberto em caso de manifestação.

Fast Shop afirmou que colabora com autoridades, mas que não teve acesso ao conteúdo da investigação. A assessoria de imprensa da Ultrafarma também foi procurada, mas não deu retorno até o momento.

A Secretaria da Fazenda de São Paulo informou que pediu a abertura de um procedimento administrativo para "apurar, com rigor, a conduta do servidor". O órgão não informou se os auditores suspeitos de envolvimento no caso foram afastados dos cargos.

Ultrafarma foi procurada, mas não se posicionou sobre o assunto até o momento. O UOL também buscou a Smart Tax para saber se a companhia quer se pronunciar sobre o assunto. As defesas de Artur e Marcelo ainda não foram encontradas e o espaço segue aberto para manifestação.