Como a falta de sono pode levar ao ganho de peso

Dormir mal pode fazer muito mais do que te deixar irritado e com olheiras. O sono —ou a falta dele— está cada vez mais no centro das discussões sobre saúde metabólica.

Enquanto 72% dos brasileiros enfrentam algum tipo de distúrbio do sono, como a insônia, segundo a Fiocruz, mais da metade da população está com sobrepeso, de acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Coincidência? A ciência diz que não.

A conexão entre noites mal dormidas e ganho de peso é cada vez mais clara: dormir pouco (menos de sete horas) pode desregular o metabolismo e levar a um aumento do apetite por alimentos calóricos, elevando o risco de obesidade.

Dormir mal impacta no ritmo do corpo

O motivo vai além da preguiça do dia seguinte. Nosso sono é regido por um maestro invisível: o ritmo circadiano. Ele depende da luz, da temperatura corporal e de uma orquestra hormonal que entra em colapso quando trocamos o dia pela noite.

Dormir durante o dia, com luminosidade, não tem o mesmo efeito fisiológico do que dormir à noite. A retina continua captando luz, e isso confunde o hipotálamo — responsável por regular o ritmo circadiano. Isso gera um estresse crônico que altera o equilíbrio hormonal. Caem os níveis de leptina (hormônio da saciedade) e sobem os de grelina (que aumenta o apetite), desencadeando uma reação em cadeia que afeta o controle da fome, do gasto energético e da regulação do peso.

Imagem: Getty Images

Mas não é só isso. Já que ficamos mais tempos acordados do que deveríamos devido à privação do sono, nós gastamos mais energia, o que também aumenta o apetite.

Ciclo é vicioso

Além disso, pessoas com sobrepeso ou obesidade têm maior propensão a distúrbios respiratórios do sono, como o ronco e a apneia. Esses distúrbios causam microdespertares ao longo da noite, mesmo que a pessoa não perceba — e cada interrupção ativa mecanismos de estresse, aumentando a pressão arterial, acelerando a frequência cardíaca e bagunçando ainda mais o metabolismo. O corpo vive em estado de alerta crônico, o que, com o tempo, só contribui para o acúmulo de gordura e o desenvolvimento de doenças metabólicas.

Parte dessa crise silenciosa tem endereço certo: a vida moderna. Há 70 anos, as pessoas dormiam, em média, oito horas por noite. Hoje, esse número caiu para seis. Culpados? Smartphones, redes sociais, maratonas de streaming, e-mails à meia-noite e notificações infinitas. Os "ladrões do sono" não apenas invadem a madrugada, mas também silenciam os sinais do corpo. Poucos relacionam o cansaço constante, a dificuldade de perder peso ou a vontade incontrolável de açúcar com noites mal dormidas.

A solução passa pelo diagnóstico correto e pela mudança de hábitos. Especialistas alertam que o sono deve ser tratado como um componente essencial da saúde — assim como alimentação e atividade física.

Médicos precisam investigar a qualidade do sono de seus pacientes com sobrepeso, porque muitas vezes a raiz do problema não está no prato, mas no travesseiro.

*Com informações de reportagem publicada em 31/10/2017