Topo

Notícias

Como a falta de sono pode levar ao ganho de peso

Conexão entre noites mal dormidas e ganho de peso é cada vez mais clara - iStock
Conexão entre noites mal dormidas e ganho de peso é cada vez mais clara Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

12/08/2025 17h17

Dormir mal pode fazer muito mais do que te deixar irritado e com olheiras. O sono —ou a falta dele— está cada vez mais no centro das discussões sobre saúde metabólica.

Enquanto 72% dos brasileiros enfrentam algum tipo de distúrbio do sono, como a insônia, segundo a Fiocruz, mais da metade da população está com sobrepeso, de acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Coincidência? A ciência diz que não.

Relacionadas

O que acontece no cérebro de quem aprende dois idiomas ao mesmo tempo?

'Tenho 33 anos e estou em cuidados paliativos, mas a vida continua'

Não se engane: pasta de amendoim e outras 'armadilhas' ao consumir proteína

A conexão entre noites mal dormidas e ganho de peso é cada vez mais clara: dormir pouco (menos de sete horas) pode desregular o metabolismo e levar a um aumento do apetite por alimentos calóricos, elevando o risco de obesidade.

Dormir mal impacta no ritmo do corpo

O motivo vai além da preguiça do dia seguinte. Nosso sono é regido por um maestro invisível: o ritmo circadiano. Ele depende da luz, da temperatura corporal e de uma orquestra hormonal que entra em colapso quando trocamos o dia pela noite.

Dormir durante o dia, com luminosidade, não tem o mesmo efeito fisiológico do que dormir à noite. A retina continua captando luz, e isso confunde o hipotálamo — responsável por regular o ritmo circadiano. Isso gera um estresse crônico que altera o equilíbrio hormonal. Caem os níveis de leptina (hormônio da saciedade) e sobem os de grelina (que aumenta o apetite), desencadeando uma reação em cadeia que afeta o controle da fome, do gasto energético e da regulação do peso.

Apineia - Getty Images - Getty Images
Imagem: Getty Images

Mas não é só isso. Já que ficamos mais tempos acordados do que deveríamos devido à privação do sono, nós gastamos mais energia, o que também aumenta o apetite.

Ciclo é vicioso

Além disso, pessoas com sobrepeso ou obesidade têm maior propensão a distúrbios respiratórios do sono, como o ronco e a apneia. Esses distúrbios causam microdespertares ao longo da noite, mesmo que a pessoa não perceba — e cada interrupção ativa mecanismos de estresse, aumentando a pressão arterial, acelerando a frequência cardíaca e bagunçando ainda mais o metabolismo. O corpo vive em estado de alerta crônico, o que, com o tempo, só contribui para o acúmulo de gordura e o desenvolvimento de doenças metabólicas.

Parte dessa crise silenciosa tem endereço certo: a vida moderna. Há 70 anos, as pessoas dormiam, em média, oito horas por noite. Hoje, esse número caiu para seis. Culpados? Smartphones, redes sociais, maratonas de streaming, e-mails à meia-noite e notificações infinitas. Os "ladrões do sono" não apenas invadem a madrugada, mas também silenciam os sinais do corpo. Poucos relacionam o cansaço constante, a dificuldade de perder peso ou a vontade incontrolável de açúcar com noites mal dormidas.

A solução passa pelo diagnóstico correto e pela mudança de hábitos. Especialistas alertam que o sono deve ser tratado como um componente essencial da saúde — assim como alimentação e atividade física.

Médicos precisam investigar a qualidade do sono de seus pacientes com sobrepeso, porque muitas vezes a raiz do problema não está no prato, mas no travesseiro.

*Com informações de reportagem publicada em 31/10/2017

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Donnarumma diz estar 'decepcionado' após perder espaço no PSG

Magnata das criptomoedas se declara culpado de fraude nos EUA

TJMG nega pedido de banco para suspender RJ do Montesanto Tavares

Imea: intenção de confinamento em MT cresce 3,84% em 2025, para 926,8 mil cabeças

Moraes rejeita arquivar investigação contra diretor-geral da Abin

Ex-primeira-dama da Coreia do Sul é presa, diz Yonhap

EUA condena o Brasil e elogia El Salvador em relatório sobre direitos humanos

Chefe da ONU alerta Israel e Rússia sobre acusações de violência sexual

Explosão em fábrica de explosivos deixa 7 pessoas desaparecidas em Curitiba

USAID financiou projetos sociais no Brasil e não a imprensa

Bolsonaro pede permissão a Moraes para fazer exames médicos em Brasília