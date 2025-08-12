Trump critica Brasília, mas DF tem taxa de homicídios menor que Washington

O presidente dos EUA, Donald Trump, citou Brasília como exemplo de "capital violenta", mas o Distrito Federal tem, desde 2018, taxa de homicídios menor que Washington.

O que aconteceu

O presidente dos EUA incluiu Brasília em gráfico com capitais violentas ao falar sobre segurança em Washington. Trump fez a declaração ontem ao anunciar medidas para a capital americana, como envio da Guarda Nacional e substituição de juízes. No material exibido, a capital do Brasil apareceu ao lado de Bagdá e Cidade do México.

O republicano afirmou que a cidade brasileira está entre as mais perigosas do mundo, mas o DF encerrou 2024 com sua menor taxa de homicídios desde 1977. Foram 6,9 casos por 100 mil habitantes, segundo a SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal). No mesmo ano, Washington registrou cerca de 27,3 homicídios por 100 mil habitantes, segundo o Rochester Institute of Technology e o Departamento de Justiça dos EUA —número quase quatro vezes maior.

Diferentes fontes podem apresentar números ligeiramente diferentes para o mesmo tema, especialmente em estatísticas de segurança pública. Isso ocorre por cada órgão pode usar métodos distintos para coletar e classificar os dados.

Olhando os números, temos alguns gráficos com diferentes cidades ao redor do mundo: Bagdá, Panamá, Brasília, San José, Bogotá, Cidade do México, Lima... Nós dobramos ou triplicamos [a taxa de criminalidade]. Vocês querem viver em lugares como esses? Eu acredito que não.

Presidente dos EUA, Donald Trump

O governador Ibaneis Rocha (MDB) enviou hoje carta a Trump contestando as declarações sobre violência em Brasília. Ele escreveu que a percepção apresentada "não reflete a realidade" e se baseia em "informações equivocadas".

Trump colocou a Guarda Nacional nas ruas

Presidente dos EUA disse no discurso de ontem que Washington será liberada do ''crime, da sujeira e da escória''. ''Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar'', declarou em coletiva de imprensa.

Político anunciou envio de centenas de soldados da Guarda Nacional para o município. ''Estou lançando a Guarda Nacional para ajudar a reestabelecer a ordem do direito de segurança pública na Washington, e eles serão autorizados a fazer o seu trabalho corretamente'', disse. A mesma tática foi usada por ele em Los Angeles para responder aos protestos contra a imigração, apesar das objeções das autoridades locais.

Além disso, Trump afirmou que assumirá controle da polícia de Washington. Ele falou que está invocando a "District of Columbia Home Rule Act" para colocar o Departamento de Polícia Metropolitana da capital sob controle federal direto, uma medida rara e controversa.

Juízes de Washington também serão substituídos, segundo o presidente. Ele alega que alguns magistrados não estão responsabilizando criminosos de forma apropriada: ''Temos algumas vagas em aberto e vamos contratar pessoas porque os juízes estão liberando assassinos. Eles simplesmente dizem: 'Podem ir. Tudo bem, não se preocupem com isso".

Medidas visam aumentar controle federal sobre capital. Trump vem investindo em um discurso agressivo contra supostos sem-teto e criminosos, argumentando que a intervenção seria em nome da segurança e da ''limpeza''. Ontem, ele já havia ordenado que pessoas em situação de rua deixassem a cidade ''imediatamente''.

Plano não é ilegal. Conforme a legislação dos EUA, se o presidente entender que há necessidades especiais para tomar as medidas propostas, ele pode ordenar ao prefeito que atenda ao pedido.