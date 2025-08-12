Chefe da ONU alerta Israel e Rússia sobre acusações de violência sexual

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, advertiu Israel e a Rússia nesta terça-feira que ele tem preocupações significativas sobre os padrões de certas formas de violência sexual por suas forças armadas e de segurança, mostrou um relatório visto pela Reuters.

Os supostos crimes incluem incidentes de violência genital, nudez forçada prolongada de prisioneiros e revistas íntimas abusivas e degradantes com o objetivo de humilhação e interrogatório.

Em seu relatório anual ao Conselho de Segurança sobre violência sexual relacionada a conflitos, Guterres avisou Israel e Rússia que podem ser listados no próximo ano entre as partes "credivelmente suspeitas de cometer ou ser responsáveis por padrões de estupro ou outras formas de violência sexual".

O aviso foi resultado de "preocupações significativas com relação a padrões de certas formas de violência sexual que têm sido consistentemente documentadas pelas Nações Unidas", escreveu ele.

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, descreveu as preocupações como acusações sem fundamento.

"A ONU deve se concentrar nos chocantes crimes de guerra e na violência sexual do Hamas e na libertação de todos os reféns. Israel não se furtará de proteger seus cidadãos e continuará a agir de acordo com a lei internacional", disse Danon em um comunicado.

Os militantes palestinos do Hamas -- cujo ataque ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023 desencadeou a atual guerra em Gaza -- foram listados no relatório de Guterres nesta terça-feira como um grupo "credivelmente suspeito de cometer ou ser responsável por padrões de estupro ou outras formas de violência sexual" em conflitos armados.

"Rejeitamos categoricamente todas essas alegações", disse à Reuters o oficial sênior do Hamas, Basem Naim, acrescentando, em referência aos comentários israelenses que "essas são certamente novas tentativas de usar mentiras para desviar a atenção dos crimes brutais em andamento cometidos por esse governo fascista e seu exército contra nosso povo em Gaza".

INFORMAÇÕES CONFIÁVEIS

Em sua advertência a Israel, Guterres disse estar "seriamente preocupado com informações confiáveis de violações cometidas pelas forças armadas e de segurança israelenses" contra palestinos em várias prisões, um centro de detenção e uma base militar.

"Os casos documentados pelas Nações Unidas indicam padrões de violência sexual como violência genital, nudez forçada prolongada e repetidas revistas íntimas conduzidas de forma abusiva e degradante", disse, no relatório.

Embora autoridades israelenses tenham se comprometido com seu enviado especial sobre violência sexual em conflitos no ano passado, Guterres disse que "foram fornecidas informações limitadas sobre as medidas de responsabilização adotadas em relação a supostos incidentes de violência sexual, apesar dos depoimentos de testemunhas e das evidências digitais de soldados israelenses cometendo tais violações".

A missão da Rússia na ONU em Nova York não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o relatório. Guterres disse que as autoridades russas não entraram em contato com seu enviado especial.

Guterres escreveu que estava "seriamente preocupado com informações confiáveis de violações cometidas pelas forças armadas e de segurança russas e grupos armados afiliados", principalmente contra prisioneiros de guerra ucranianos, em 50 instalações de detenção oficiais e 22 não oficiais na Ucrânia e na Rússia.

"Esses casos incluíam um número significativo de incidentes documentados de violência genital, incluindo eletrocussão, espancamentos e queimaduras nos órgãos genitais, além de desnudamento forçado e nudez prolongada, usados para humilhar e obter confissões ou informações", disse ele.

A Rússia lançou sua invasão em grande escala da vizinha Ucrânia em fevereiro de 2022.

(Reportagem de Michelle Nichols; reportagem adicional de Nidal Al Mughrabi)