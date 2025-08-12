Topo

Notícias

Chance de Fed cortar juros em 75 pb em 2025 cresce de 41,3% para 55,1%, após CPI dos EUA

São Paulo

12/08/2025 10h33

O mercado financeiro aumentou as apostas de um corte acumulado de 75 pontos-base (pb) até dezembro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e tornou o cenário como principal, após a leitura do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA.

De acordo com ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance estimada de redução de juro em 75 pb até o fim do ano era de 55,1%, por volta das 9h35 (de Brasília). Antes do dado, a probabilidade era de 41,3%.

A chance de corte menor, de 50 pb, caiu de 43,9% para 37,4%, enquanto a de uma redução de 25 pb, cedeu de 13,5% para 7,2%. O cenário de manutenção dos juros durante todo o ano se tornou praticamente nulo no mesmo horário, após cair de 1,3% para 0,4% de probabilidade.

Para setembro, as chances de um corte de 25 pb nos juros foram consolidadas e subiram de 82,4% para 90,1% com o CPI.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Filipinas expressam preocupação com ações chinesas "perigosas" após colisão no Mar do Sul da China

'Boa noite, Cinderela': ingleses são dopados e roubados no Rio; prejuízo chega a R$ 15 mil

Conheça Snoopy, o cão que alegra o dia a dia de pacientes com câncer em hospital de Paris

Nove soldados mortos em ataque no Paquistão

Bolívia em crise comparece às urnas para guinada à direita após 20 anos

Ipsos/Ipec: 75% dos brasileiros veem 'tarifaço' como decisão de natureza política

Incêndios florestais na Europa atingem pontos turísticos e florestas

Trump acusará governo Lula e Moraes de violar direitos humanos, diz jornal

Evergrande anuncia que vai sair da Bolsa de Hong Kong

DR com Demori recebe o líder do PT na Câmara Lindbergh Farias

Rússia faz avanço repentino na Ucrânia antes de reunião Trump-Putin, mostram mapas