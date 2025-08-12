BTG Pactual tem lucro líquido ajustado de R$ 4,2 bilhões no 2º trimestre, alta de 42% em um ano

O BTG Pactual encerrou o segundo trimestre de 2025 com lucro e receitas recordes em todas as linhas de negócios, conforme release de resultado divulgado nesta terça-feira, 12. O lucro líquido ajustado foi de R$ 4,182 bilhões no período, representando um crescimento de 42% frente ao mesmo intervalo de 2024. Em comparação ao primeiro trimestre, que somou R$ 3,367 bilhões, o lucro líquido ajustado ficou 24,2% maior. Sem ajuste, o lucro líquido fechou o primeiro trimestre em R$ 4 bilhões, 42% acima do mesmo trimestre do ano passado.

As receitas totais subiram para R$ 8,294 bilhões no segundo trimestre, alta de 38% frente ao mesmo intervalo de 2024 e de 21% em relação ao primeiro trimestre.

O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) subiu para 27,1% no segundo trimestre, de 22,5% de igual período de 2024 e de 23,2% no primeiro trimestre.

O patrimônio líquido do banco foi para R$ 53,705 bilhões entre abril e junho, acima dos R$ 53,076 bilhões de igual período do ano passado e de R$ 59,779 bilhões no primeiro trimestre.

O índice de Basileia subiu para 16,2% no fechamento do segundo trimestre, estável em relação ao mesmo intervalo de 2024 e acima dos 15,4% do primeiro trimestre.

Os ativos totais sob gestão e administração alcançaram R$ 2,146 trilhões, de R$ 1,718 trilhão no segundo trimestre de 2024 e R$ 2,025 trilhões no primeiro trimestre.

A entrada líquida de recursos (net new money) caiu para R$ 59 bilhões no segundo trimestre, de R$ 105 bilhões registrada nos primeiros três meses do ano.

"Encerramos mais um trimestre com resultados expressivos, marcados por desempenhos recordes em praticamente todas as linhas de negócios e um ROAE excepcional de 27,1%. Esses números refletem nossa capacidade de geração de valor de forma consistente e a solidez do nosso modelo de negócios diversificado. Seguimos investindo na expansão e sofisticação de nossas plataformas, com foco contínuo em eficiência, disciplina de capital e na oferta completa de produtos e serviços aos nossos clientes.", afirmou Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.