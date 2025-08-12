Topo

BTG Pactual está confiante em ROE de 24% ou mais em 2025; ação dispara para máxima

12/08/2025 12h22

SÃO PAULO (Reuters) - O BTG Pactual está confiante em alcançar um retorno sobre o patrimônio de 24% ou acima neste ano, afirmou o presidente-executivo do maior banco de investimentos da América Latina, Roberto Sallouti, nesta terça-feira.

"Estamos confortáveis em sinalizar que, para este ano, esperamos entregar algo em torno de 24% ou mais. Naturalmente, se continuarmos apresentando um bom desempenho nas diferentes frentes de negócio, com os bons fundamentos que vimos neste trimestre, provavelmente superaremos essa marca", afirmou.

"Ainda assim, vamos manter uma abordagem conservadora nas projeções, ajustando-as apenas de forma incremental. Por enquanto, preferimos não nos comprometer com níveis acima dos 24% para este ano", reforçou, ao comentar o resultado do segundo trimestre em teleconferência com analistas.

O BTG registrou ROAE anualizado de 27,1% no trimestre encerrado em junho, de 23,2% no primeiro trimestre e 22,5% mesmo período de 2024. No ano passado, o BTG teve um retorno de 23,1%.

Na bolsa paulista, as units do BTG disparavam cerca de 10%, tendo renovado máxima histórica intradia, em R$44,13.

O balanço agradou analistas ao mostrar lucro líquido ajustado recorde de R$4,18 bilhões no segundo trimestre, alta de 42% ano a ano, enquanto as receitas totais subiram 38%, para R$8,3 bilhões, montante também recorde.

"O BTG entregou um trimestre recorde em receita e rentabilidade, impulsionado por melhorias sólidas em todas as frentes", afirmaram os analistas do Citi liderados por Gustavo Schroden em relatório a clientes.

"Os resultados destacam não apenas a capacidade do BTG de ler e se adaptar às condições de mercado mas também sua abordagem oportunista para consolidar participação de mercado - tudo isso mantendo alavancagem operacional, o que permite que as receitas cresçam acima das despesas, melhorando a rentabilidade."

(Por Paula Arend Laier)

