Topo

Notícias

Brasil não perdoou dívida de R$ 10 bilhões da Venezuela

12.ago.2025 - Brasil não perdoou dívida da Venezuela, que está em torno de R$ 10 bilhões - Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram
12.ago.2025 - Brasil não perdoou dívida da Venezuela, que está em torno de R$ 10 bilhões Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram
do UOL

Ricardo Espina

Colaboração para o UOL

12/08/2025 16h34

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que o Brasil teria perdoado uma dívida de aproximadamente R$ 10 bilhões da Venezuela, mas que logo em seguida o país vizinho teria taxado produtos brasileiros em até 77%.

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) esclareceu que foi ressarcido pelo seguro, mas que a dívida venezuelana continua em aberto.

Já a cobrança de uma taxa extra por parte da Venezuela a produtos brasileiros realmente aconteceu e foi provocada por um erro técnico no sistema aduaneiro, segundo reportagem da Folha de S.Paulo. A falha foi corrigida e as isenções existentes previamente já foram restabelecidas.

Relacionadas

Forças Armadas não romperam com Lula nem se alinharam aos EUA e a Trump

Lula não beijou mão de Xi Jinping; imagem foi gerada por IA

Mossad não revelou que governo Lula enviou recursos a Hamas e Hezbollah

O que diz o post

A publicação contém um trecho em vídeo do Jornal Nacional no qual a apresentadora Renata Vasconcellos noticia o tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil e a cobrança de uma taxa extra de 50% aos produtos brasileiros importados pelos EUA.

"E a taxação da Venezuela de 77% contra o Brasil logo depois do Brasil perdoar a dívida de 10 milhões da Venezuela?!! Qual é a chantagem???", diz a mensagem contida no post.

Por que é falso

BNDES já foi ressarcido, mas dívida não foi perdoada. Ao UOL Confere, a instituição afirmou que "associação do BNDES à alegação de que o Brasil perdoou 'dívida bilionária da Venezuela' é falsa" e esclareceu que "as prestações de principal e juros não pagas pela Venezuela já foram integralmente indenizadas pelo Seguro de Crédito à Exportação (SCE), sendo a última paga em junho/2025, e cedidas à União. Dessa maneira, não resta saldo devedor de financiamentos junto ao Banco".

Dívida venezuelana chega a quase R$ 10 bilhões. Em março, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu para o Ministério da Fazenda detalhar a dívida da Venezuela com o Brasil (aqui). Em resposta ao parlamentar, a pasta esclareceu que o valor era de US$ 1.740.636.754,07 (pouco mais de R$ 9,8 bilhões na cotação de hoje) (aqui) ao final de fevereiro. O total leva em conta os juros da mora pelo atraso da dívida e a quantia paga pela União em indenização aos bancos financiadores (aqui).

Governo venezuelano ignora cobranças do Brasil. Ainda segundo o mesmo documento, as conversas entre os dois países para resolver a questão estão estagnadas: "A negociação se encontra suspensa em razão da ausência de respostas do governo venezuelano. A resolução da questão depende do engajamento da contraparte, não sendo possível assim estimar um prazo para conclusão" (aqui).

Inadimplência da Venezuela começou em 2018. A dívida foi contraída pelo país vizinho entre 2009 e 2016, durante as gestões de Lula e Dilma Rousseff. O BNDES gastou R$ 1,5 bilhão na época para financiar obras de infraestrutura na Venezuela, como a construção de linhas de metrô em Caracas e de uma usina siderúrgica. O banco concedeu operações de crédito para exportar serviços brasileiros de engenharia (aqui). Pelas regras estabelecidas, o BNDES pagava em reais para a empreiteira brasileira responsável pelas obras; já os venezuelanos deveriam reembolsar o valor ao banco em parcelas e em dólar, com o devido acréscimo de juros (aqui). Porém, o regime de Nicolás Maduro não conseguiu honrar com seus compromissos, uma vez que o país tem enfrentado grave crise econômica.

BNDES acionou seguro para cobrir calote. O banco recorreu ao SCE (Seguro de Crédito à Exportação) para ressarcir as empresas brasileiras contratadas para atuar na Venezuela (aqui). Elas foram pagas com recursos vindos do FGE (Fundo de Garantia à Exportação), que é vinculado ao Ministério da Fazenda.

Erro técnico causou cobrança de taxa a produtos brasileiros na Venezuela. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, no final de julho, houve uma falha na identificação dos certificados de origem brasileira reconhecidos na Venezuela. O problema fez com que o acordo de isenção entre os dois países, firmado em 2012, não fosse respeitado e houvesse uma sobretaxa de até 77% a determinados produtos. O erro foi solucionado e as isenções foram restabelecidas (aqui e aqui).

Viralização. Uma publicação no Instagram tem 2.000 curtidas.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão e pela Lupa.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Vídeo de Trump em apoio a Bolsonaro tem dublagem feita por IA

Real Madrid goleia Tirol (4-0) em único amistoso de pré-temporada

Último gol de Jota pelo Liverpool teve significado 'especial' para o português

Brasil não perdoou dívida de R$ 10 bilhões da Venezuela

Al Gore: crise climática não está sendo compreendida por número suficiente de pessoas

Lula pediu a Xi Jinping retomada de compra de frango após gripe aviária

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames e pede atestado de comparecimento

Israel diz que matou cinco combatentes que se passaram por trabalhadores humanitários em Gaza

Amigos desaparecidos no Paraná faziam cobranças de dívidas há 13 anos

Lula não disse querer implementar o socialismo no Brasil

Macron rompe silêncio histórico e reconhece guerra contra Camarões durante processo de descolonização