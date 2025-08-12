Brasil não perdoou dívida de R$ 10 bilhões da Venezuela

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que o Brasil teria perdoado uma dívida de aproximadamente R$ 10 bilhões da Venezuela, mas que logo em seguida o país vizinho teria taxado produtos brasileiros em até 77%.

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) esclareceu que foi ressarcido pelo seguro, mas que a dívida venezuelana continua em aberto.

Já a cobrança de uma taxa extra por parte da Venezuela a produtos brasileiros realmente aconteceu e foi provocada por um erro técnico no sistema aduaneiro, segundo reportagem da Folha de S.Paulo. A falha foi corrigida e as isenções existentes previamente já foram restabelecidas.

O que diz o post

A publicação contém um trecho em vídeo do Jornal Nacional no qual a apresentadora Renata Vasconcellos noticia o tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil e a cobrança de uma taxa extra de 50% aos produtos brasileiros importados pelos EUA.

"E a taxação da Venezuela de 77% contra o Brasil logo depois do Brasil perdoar a dívida de 10 milhões da Venezuela?!! Qual é a chantagem???", diz a mensagem contida no post.

Por que é falso

BNDES já foi ressarcido, mas dívida não foi perdoada. Ao UOL Confere, a instituição afirmou que "associação do BNDES à alegação de que o Brasil perdoou 'dívida bilionária da Venezuela' é falsa" e esclareceu que "as prestações de principal e juros não pagas pela Venezuela já foram integralmente indenizadas pelo Seguro de Crédito à Exportação (SCE), sendo a última paga em junho/2025, e cedidas à União. Dessa maneira, não resta saldo devedor de financiamentos junto ao Banco".

Dívida venezuelana chega a quase R$ 10 bilhões. Em março, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu para o Ministério da Fazenda detalhar a dívida da Venezuela com o Brasil (aqui). Em resposta ao parlamentar, a pasta esclareceu que o valor era de US$ 1.740.636.754,07 (pouco mais de R$ 9,8 bilhões na cotação de hoje) (aqui) ao final de fevereiro. O total leva em conta os juros da mora pelo atraso da dívida e a quantia paga pela União em indenização aos bancos financiadores (aqui).

Governo venezuelano ignora cobranças do Brasil. Ainda segundo o mesmo documento, as conversas entre os dois países para resolver a questão estão estagnadas: "A negociação se encontra suspensa em razão da ausência de respostas do governo venezuelano. A resolução da questão depende do engajamento da contraparte, não sendo possível assim estimar um prazo para conclusão" (aqui).

Inadimplência da Venezuela começou em 2018. A dívida foi contraída pelo país vizinho entre 2009 e 2016, durante as gestões de Lula e Dilma Rousseff. O BNDES gastou R$ 1,5 bilhão na época para financiar obras de infraestrutura na Venezuela, como a construção de linhas de metrô em Caracas e de uma usina siderúrgica. O banco concedeu operações de crédito para exportar serviços brasileiros de engenharia (aqui). Pelas regras estabelecidas, o BNDES pagava em reais para a empreiteira brasileira responsável pelas obras; já os venezuelanos deveriam reembolsar o valor ao banco em parcelas e em dólar, com o devido acréscimo de juros (aqui). Porém, o regime de Nicolás Maduro não conseguiu honrar com seus compromissos, uma vez que o país tem enfrentado grave crise econômica.

BNDES acionou seguro para cobrir calote. O banco recorreu ao SCE (Seguro de Crédito à Exportação) para ressarcir as empresas brasileiras contratadas para atuar na Venezuela (aqui). Elas foram pagas com recursos vindos do FGE (Fundo de Garantia à Exportação), que é vinculado ao Ministério da Fazenda.

Erro técnico causou cobrança de taxa a produtos brasileiros na Venezuela. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, no final de julho, houve uma falha na identificação dos certificados de origem brasileira reconhecidos na Venezuela. O problema fez com que o acordo de isenção entre os dois países, firmado em 2012, não fosse respeitado e houvesse uma sobretaxa de até 77% a determinados produtos. O erro foi solucionado e as isenções foram restabelecidas (aqui e aqui).

Viralização. Uma publicação no Instagram tem 2.000 curtidas.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão e pela Lupa.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news